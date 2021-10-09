Messi confiesa no darle consejos a Kylian Mbappé

París, Francia. El argentino Leo Messi confesó en un entrevista que no le dio consejos al joven francés Kylian Mbappé, cuando estuvo cerca de fichar por el Real Madrid: "Yo acababa de llegar y no lo conocía lo suficiente como para darle consejos. Un poco como todo el mundo, estaba esperando a ver qué pasaba. Se quedó y para mí es una gran felicidad".

El ex jugador del Barcelona dio su primera gran entrevista desde que llegó al PSG a la revista France Football, organizadora del Balón de Oro y que acaba de divulgar los 30 candidatos al premio que se dará a finales de noviembre.

El momento en que Iker Casillas y Jorge Campos intercambiaron playeras

“La Pulga” habló sobre su relación con Mbappé, la Copa América que ganó con Argentina y la adaptación a París, su nueva ciudad después de dos décadas en Barcelona.

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"Con un jugador como él (Mbappé), es fácil llevarse bien, además habla español perfecto, así que también hemos hablado bastante fuera del terreno de juego. Eso facilita. Hace poco que he llegado y todavía es prematuro sacar conclusiones, pero estoy seguro que irá bien", apuntó Messi sobre el astro francés.

Al ser cuestionado sobre la diferente del trío que formó en el Barcelona, con Neymar y Luis Suárez, y en el que participa ahora, también con Neymar, pero con Mbappé, en lugar de Suárez, Lionel señaló:

"Primero la edad, en el primer tridente éramos más jóvenes (risas). El joven hoy es Kylian (...) Luis es un puro 9, atacante de área, que marca muchísimos goles; a Kylian le encanta tocar el balón, es fuerte y tremendamente rápido, te mata si le dejas el mínimo espacio y también anota mucho", analizó.



"Salir del Barcelona fue inesperada e indeseada": Messi



Messi declaró sobre su salida del Barcelona la cual fue inesperada e indeseada en ese momento y agradeció al PSG porque fue "el equipo que mostró un verdadero interés" en ficharlo.

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"Hoy estoy muy feliz por estar aquí (...) Es una nueva experiencia de vida, un gran cambio e intento, poco a poco, adaptarme", indicó el argentino, quien aseveró no "haberse equivocado" por haber venido a Francia.

Reconoció que la presencia de Neymar y la de sus compatriotas Angel di María, Leandro Paredes y Mauricio Pochettino fue crucial para fichar por la entidad parisina, con los que comparte también idioma.

Sobre su adaptación a París, asumió cierto hartazgo por seguir viviendo en un hotel.



"Ganar la Copa América fue quitarme una espina del pie": Messi



Sobre la Copa América que levantó con la selección argentina en Brasil, el primer título que tiene con la Albiceleste después de perder numerosas finales, dijo que fue como "quitarse una espina del pie".

"Hubiese tenido un sentimiento extraño dentro de mí si hubiese acabado mi carrera sin haber vencido un título con mi país (...) Era el título que me faltaba", finalizó.

Con información de EFE

