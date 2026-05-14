Fecha y hora EXACTA para ver Rayadas vs América, FINAL de ida del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil

Rayadas y América se enfrentan en partido de la Final de ida del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, enfrentamiento que se celebrará en el Gigante de Acero esta noche de 14 de mayo; ambas escuadras llegan con equipos flamantes y con una justicia deportiva al ser una Final entre los dos mejores equipos del torneo regular.

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Rayadas abre la serie final ante América y el balón rodará desde las 21:10 de la noche en la casa de las regias que no perderán la oportunidad de hacer valer su localía y donde seguramente los aficionados abarrotarán las localidades como es costumbre en partidos de este calibre.

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Rayadas de Monterrey vs América Femenil, la Final del Clausura 2026

América terminó como líder del torneo con 42 puntos, luego de 13 victorias y tres empates y solo una derrota. Como local fue una aduana difícil en la que ganador siete partidos, empataron uno y no perdieron.

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De visita, el Ame consiguió seis victorias, dos empates y una sola derrota, por lo que su nueva visita a Monterrey tiene esos antecedentes entre la conversación de la final.

Rayadas se quedó a dos puntos del América, tras 12 victorias, cuatro empates y un solo partido perdido. En casa ganaron siete cotejos, empataron uno y perdieron en otro más.

De visita ganaron cinco duelos, empataron en tres y no perdieron cuando se pararon en patio ajeno.

El antecedente en torneo regular entre América y Rayadas

El partido de América y Rayadas que sucedió en el torneo, se celebró el 15 de febrero en el Estadio Ciudad de los Deportes y terminó con un entretenido empate a un gol.

Ese marcador es reflejo de la competitividad tan cerrada de ambas escuadras que podría salir a relucir en el juego que se celebra a las 9:10 PM de este 14 de mayo.

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¡HOY JUEGA EL AME! 🦅💛



¡HOY ES LA GRAN FINAL DE IDA! 🫡



¡HOY VAMOS CON TODO! 👊 pic.twitter.com/KTbfrPtq8a — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 14, 2026