Fecha y horario CONFIRMADO para ver el Mr. Olympia 2025; México, Colombia, España, Estados Unidos, República Dominicana y más
Las Vegas será la sede para ver a la elite del físicoculturismo mundial en la que se coronará a nuevos monarcas y en la que también habrá talento latinoamericano.
Navidad llegó para los aficionados del físicoculturismo, Mr. Oympia 2025 es este fin de semana. El evento más prestigioso y que reúne a lo mejor de esta disciplina se llevará a cabo en la ciudad de Las Vegas, Nevada y los pronósticos son reservados. En el evento principal, Samson Dauda buscará repetir la corona y por otro lado, habrá que ver a las damas en sus respectivas competiciones.
Con ya los participantes confirmados para esta edición , el Mr. Olympia 2025 se ha ganado fánaticos a lo largo del mundo y por ello, te dejamos los horarios en los que se llevarán a cabo los distintos eventos que envuelven a la competición.
México
1. Viernes 10 de octubre:
Prejuzgamiento categorías menores: 11:30 AM
Finales Día 1 (Incluye Ms. Olympia): 20:00 PM
Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 20:00 PM
2. Sábado 11 de octubre:
Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 11:30 AM
Finales Día 2 (Incluye Mr. Olympia Open): 21:00 PM
3. Domingo 12 de octubre:
Champions Seminar (Charla de campeones): 12:00 PM
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay
1. Viernes 10 de octubre:
Prejuzgamiento categorías menores: 13:30 PM
Finales Día 1 (Incluye Ms. Olympia): 22:00 PM
Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 22:00 PM
2. Sábado 11 de octubre:
Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 13:30 PM
Finales Día 2 (Incluye Mr. Olympia Open): 23:00 PM
3. Domingo 12 de octubre:
Champions Seminar (Charla de campeones): 14:00 PM
Venezuela y Bolivia
1. Viernes 10 de octubre:
Prejuzgamiento categorías menores: 12:30 PM
Finales Día 1 (Incluye Ms. Olympia): 21:00 PM
Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 21:00 PM
2. Sábado 11 de octubre:
Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 12:30 PM
Finales Día 2 (Incluye Mr. Olympia Open): 22:00 PM
3. Domingo 12 de octubre:
Champions Seminar (Charla de campeones): 13:00 PM
Colombia, Ecuador y Perú
1. Viernes 10 de octubre:
Prejuzgamiento categorías menores: 11:30 AM
Finales Día 1 (Incluye Ms. Olympia): 20:00 PM
Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 20:00 PM
2. Sábado 11 de octubre:
Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 12:30 AM
Finales Día 2 (Incluye Mr. Olympia Open): 21:00 PM
3. Domingo 12 de octubre:
Champions Seminar (Charla de campeones): 12:00 PM
España
1. Viernes 10 de octubre:
Prejuzgamiento categorías menores: 18:30 PM
Finales Día 1 (Incluye Ms. Olympia): 3:00 AM
Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 3:00 AM
2. Sábado 11 de octubre:
Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 18:30 PM
Finales Día 2 (Incluye Mr. Olympia Open): 4:00 AM
3. Domingo 12 de octubre:
Champions Seminar (Charla de campeones): 19:00 PM
Estados Unidos
1. Viernes 10 de octubre:
Prejuzgamiento categorías menores: 9:30 AM (PT)
Finales Día 1 (Incluye Ms. Olympia): 18:00 PM (PT)
Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 18:00 PM (PT)
2. Sábado 11 de octubre:
Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 9:30 AM (PT)
Finales Día 2 (Incluye Mr. Olympia Open): 19:00 PM (PT)
3. Domingo 12 de octubre:
Champions Seminar (Charla de campeones): 10:00 AM
Finalmente, no dudes en poner especial atención a la representante mexicana de este año y también a la cobertura día a día que te llevaremos desde la página de aztecadeportes.com.