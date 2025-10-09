deportes
Fecha y horario CONFIRMADO para ver el Mr. Olympia 2025; México, Colombia, España, Estados Unidos, República Dominicana y más

Las Vegas será la sede para ver a la elite del físicoculturismo mundial en la que se coronará a nuevos monarcas y en la que también habrá talento latinoamericano.

Mr Olympia 2025 horarios
Erick De la Rosa
Otros Deportes
Navidad llegó para los aficionados del físicoculturismo, Mr. Oympia 2025 es este fin de semana. El evento más prestigioso y que reúne a lo mejor de esta disciplina se llevará a cabo en la ciudad de Las Vegas, Nevada y los pronósticos son reservados. En el evento principal, Samson Dauda buscará repetir la corona y por otro lado, habrá que ver a las damas en sus respectivas competiciones.

Con ya los participantes confirmados para esta edición , el Mr. Olympia 2025 se ha ganado fánaticos a lo largo del mundo y por ello, te dejamos los horarios en los que se llevarán a cabo los distintos eventos que envuelven a la competición.

México

1. Viernes 10 de octubre:
Prejuzgamiento categorías menores: 11:30 AM
Finales Día 1 (Incluye Ms. Olympia): 20:00 PM
Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 20:00 PM

2. Sábado 11 de octubre:
Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 11:30 AM
Finales Día 2 (Incluye Mr. Olympia Open): 21:00 PM

3. Domingo 12 de octubre:
Champions Seminar (Charla de campeones): 12:00 PM

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay

1. Viernes 10 de octubre:
Prejuzgamiento categorías menores: 13:30 PM
Finales Día 1 (Incluye Ms. Olympia): 22:00 PM
Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 22:00 PM

2. Sábado 11 de octubre:
Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 13:30 PM
Finales Día 2 (Incluye Mr. Olympia Open): 23:00 PM

3. Domingo 12 de octubre:
Champions Seminar (Charla de campeones): 14:00 PM

Venezuela y Bolivia

1. Viernes 10 de octubre:
Prejuzgamiento categorías menores: 12:30 PM
Finales Día 1 (Incluye Ms. Olympia): 21:00 PM
Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 21:00 PM

2. Sábado 11 de octubre:
Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 12:30 PM
Finales Día 2 (Incluye Mr. Olympia Open): 22:00 PM

3. Domingo 12 de octubre:
Champions Seminar (Charla de campeones): 13:00 PM

Colombia, Ecuador y Perú

1. Viernes 10 de octubre:
Prejuzgamiento categorías menores: 11:30 AM
Finales Día 1 (Incluye Ms. Olympia): 20:00 PM
Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 20:00 PM

2. Sábado 11 de octubre:
Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 12:30 AM
Finales Día 2 (Incluye Mr. Olympia Open): 21:00 PM

3. Domingo 12 de octubre:
Champions Seminar (Charla de campeones): 12:00 PM

España

1. Viernes 10 de octubre:
Prejuzgamiento categorías menores: 18:30 PM
Finales Día 1 (Incluye Ms. Olympia): 3:00 AM
Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 3:00 AM

2. Sábado 11 de octubre:
Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 18:30 PM
Finales Día 2 (Incluye Mr. Olympia Open): 4:00 AM

3. Domingo 12 de octubre:
Champions Seminar (Charla de campeones): 19:00 PM

Estados Unidos

1. Viernes 10 de octubre:
Prejuzgamiento categorías menores: 9:30 AM (PT)
Finales Día 1 (Incluye Ms. Olympia): 18:00 PM (PT)
Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 18:00 PM (PT)

2. Sábado 11 de octubre:
Prejuzgamiento (Classic, Men’s Physique, Bikini): 9:30 AM (PT)
Finales Día 2 (Incluye Mr. Olympia Open): 19:00 PM (PT)

3. Domingo 12 de octubre:
Champions Seminar (Charla de campeones): 10:00 AM

Finalmente, no dudes en poner especial atención a la representante mexicana de este año y también a la cobertura día a día que te llevaremos desde la página de aztecadeportes.com.

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

