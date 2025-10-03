Mr Olympia 2025: Lista de participantes CONFIRMADOS para la competencia de fisicoculturismo más importante del mundo
La máxima competición de fisicoculturismo tendrá lugar en Las Vegas, Estados Unidos para coronar al nuevo Mr. Olympia; Samson Dauda quiere repetir.
La máxima competición de fisicoculturismo está de vuelta. El Mr Olympia 2025 coronará a un nuevo rey en el prestigioso certamen organizado por la Federación Internacional de Fisicoculturimo (IFBB). Para este año, habrá mayoría de participantes originarios de los Estados Unidos y buscarán que la corona se quede en casa.
El año pasado, el británico Samson Dauda se llevó el primer lugar y la nada despreciable cifra de 600 mil dólares por alzarse como el mejor culturista de todo el mundo. Ahora, Las Vegas será una vez más sede de esta competición y Dauda buscará repetir aunque habrá varios contendientes que no se lo pondrán nada fácil.
Lista de participantes confirmados para Mr. Olympia
- Brett Wilkin (EE.UU.)
- Samson Dauda (Reino Unido)
- Hadi Choopan (Irán)
- Derek Lunsford (EE.UU.)
- Rafael Brandao (Brasil)
- Martin Fitzwater (EE.UU.)
- Akim Williams (EE.UU.)
- Brandon Curry (EE.UU.)
- William Bonac (Países Bajos)
- Vitalii Ugolnikov (Brasil)
- Chinedu Obiekea (EAU)
- Nick Walker (EE.UU.)
- Regan Grimes (Canadá)
- Tonio Burton (EE.UU.)
- Sasan Heirati (Reino Unido)
- Behrooz Tabani (Irán)
- Chenglong Shen (China)
- Rubiel Mosquera (Colombia)
- Jordan Hutchinson (Estados Unidos)
- Dorian Haywood (Estados Unidos)
- Urs Kalecinski (Alemania)
Los máximos ganadores de Mr. Olympia
Lee Haney y Ronnie Coleman pueden presumir que han ganado ocho veces el prestigioso certamen, aunque el nombre que resalta con letras de oro es el de Arnold Schwarzenegger, quien saltó a la fama de Hollywood tras sus cinco victorias en Mr.Olympia y ahora es un prestigioso político en los Estados Unidos.
- Lee Haney - 8 veces
- Ronnie Coleman - 8 veces
- Arnold Schwarzenegger - 7 veces
- Phil Heat - 7 veces
- Dorian Yates - 6 veces
- Jay Cutler - 4 veces
- Sergio Oliva - 3 veces
Recuerda que el sábado 11 de octubre será el día con la actividad más importante del Mr. Olympia 2025 ya que se llevará a cabo el prejudging de las divisiones estelares: el Mr. Olympia Open, la categoría reina y sin límite de peso, además de las rondas previas.