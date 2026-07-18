OFICIAL: Fecha y horario para ver el Gallos de Querétaro vs América, de la Jornada 1 del Apertura 2026

Ha arrancado la Liga BBVA MX con su actividad en la Jornada 1 del Apertura 2026 y uno de los encuentros llamativos de la jornada es el Gallos de Querétaro vs América.

Fecha del Gallos de Querétaro vs América

El encuentro de Gallos de Querétaro vs América se va a disputar este sábado 18 de julio del 2026 en el Estadio La Corregidora.

Horario del Gallos de Querétaro vs América

El horario del encuentro de Gallos de Querétaro vs América es en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México. Es el último partido del día y de la jornada, por lo que ambos equipos esperan dar un buen espectáculo.

Gallos de Querétaro vs América

Fecha: sábado 18 de julio del 2026

Horario: 21:10 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio La Corregidora.

Últimos cinco partidos entre Gallos de Querétaro vs América

El Gallos de Querétaro vs América ha sido un encuentro que regala emociones pero que en las últimos cinco partidos de temporada regular, ha logrado dominar el equipo azulcrema. Las últimas cinco veces que se han visto las caras en el torneo regular, América ha logrado llevarse las cinco victorias.



08/03/2026 Querétaro vs América 1-2 en el torneo Clausura 2026

10/08/2025 América vs Querétaro 1-0 en el torneo Apertura 2025

11/01/2025 Querétaro vs América 0-1 en el torneo Clausura 2025

13/07/2024 América vs Querétaro 3-1 en el torneo Apertura 2024

21/01/2024 América vs Querétaro 2-0 en el torneo Clausura 2024

A pesar de la buena racha que tiene el conjunto del América ante Querétaro, los Gallos buscan contrarrestar los resultados y demostrar que su nueva estrategia de armar a su equipo da resultados.

