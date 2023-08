Los 16vos de Final de la Leagues Cup 2023 ya tienen horarios definidos

Los 16vos de Final de la Leagues Cup 2023 ya tiene fechas y horarios establecidos. Luego de la Jornada 3 de la Fase de Grupos, los cruces de eliminatorias directas ya se encuentran definidos.

Partidos del miércoles 2 de agosto en la Leagues Cup

La eliminatoria de 32 da inicio el 2 de agosto con cuatro partidos. Liderados por Lionel Messi, el Inter Miami se enfrenta a Orlando City en punto de las 18:00 horas, tiempo de la CDMX. Posteriormente, Mazatlán se mide a Dallas y Pachuca a Houston, encuentros que se van a jugar a las 19:00 horas. Finalmente, la actividad en el arranque de los 16vos de Final la cierra LAFC recibiendo a FC Juárez.

Partidos del jueves 3 de agosto en la Leagues Cup

Para el jueves 3 de agosto las acciones siguen su marcha con seis compromisos. New York RB se enfrenta a New York City FC, Pumas juega ante Querétaro, Atlas frente a New England Revolution y Philadelphia a DC United, partidos que se encuentran programados a las 18:00 horas, tiempo de la CDMX.

Luego, Charlotte FC vs Cruz Azul y León vs Real Salt Lake, se van a disputar a las 18:30 y 20:30 horas respectivamente.

Partidos del viernes 4 de agosto en la Leagues Cup

Para cerrar los 16vos de Final, el viernes 4 de agosto termina la ronda de 32 con seis encuentros. Chicago Fire juega ante el América, Cincinnati frente a Nashville y Columbus contra Minnesota, los tres compromisos se disputan a las 18:00 horas.

Finalmente, a las 19:00 Toluca juega contra Sporting Kansas City, a las 20:00 Monterrey se enfrenta a Timbers y los encuentros se cierran con el juego Tigres ante Vancouver a las 20:30 horas.

