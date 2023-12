Las fechas en las que inicia el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX

El próximo 17 de diciembre conocermos al campeón del futbol mexicano. El Apertura 2023 está llegando a su fin, con las semifinales listas, la Gran Final de la Liga BBVA MX está cada vez más cerca, y América, Tigres, Pumas y el Atlético San Luis buscarán llevarse el trofeo a casa.

Las Águilas se medirán a los potosinos, el miércoles 6 en la ida y sábado 9 de diciembre en la vuelta, duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes; del otro lado de la llave, los regiomontanos se enfrentarán a los universitarios, el jueves 7 y el domingo 10 de este mes, donde la llave completa la vivirás con los mejores narradores del mundo mundial por Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

¿Cuándo arranca el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX?

Una vez definido al campeón, se hará oficial el calendario del Clausura 2024, donde se darán a conocer los parones por las Fechas FIFA, y cuando inicio el Play In y la Liguilla del certamen del siguiente semestre. Lo que es un hecho, es que el torneo arrancaría el próximo 12 de enero.

La Jornada 1 se estaría disputando entre la fecha antes mencionada, viernes, y el domingo 14 del primer mes del año y los duelos serán los siguientes:

Necaxa vs Toluca



Puebla vs Tigres

FC Juárez vs América

Rayados vs Atlético San Luis

Pachuca vs Mazatlán

Cruz Azul vs Atlas

Querétaro vs Santos

Chivas vs León

Pumas vs Xolos

Asimismo, se dará a conocer, una vez que termine el Apertura 2023, cuando serán las dobles jornadas, en caso de que haya. Lo que sería un hecho es la Fecha FIFA del mes de marzo, donde México jugará el Final Four de la Nations League. La semifinal contra Panamá el 21 de ese mes, y la Final o tercer lugar serán el 24.