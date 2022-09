Federer explicó por qué será tan especial retirarse en la Laver Cup

Roger Federer se retira en la Laver Cup, un lugar donde asegura que se vivirán momentos especiales al lado de sus colegas y rivales. El suizo explica que poner punto y final a su trayectoria en Londres, una ciudad tan importante para él, es muy especial, pero que mucho más es hacerlo en una competición por equipos, en la que podrá verse respaldado por sus compañeros, amigos y rivales durante años en el circuito, con los que ha compartido tantas cosas.

“Puedo hablar por cualquier junior, nacional o internacional, nunca te imaginas llegar hasta aquí. Pero sí, claro, tengo mis preocupaciones. Mi preocupación viene dada porque conozco mis límites y por ello pregunté si podría jugar sólo uno de dobles. Por suerte, Borg y todos los demás compañeros me dijeron que no pasaba nada. Ahora estoy listo para dobles, pero nervioso porque hace mucho que no juego”, dijo Roger.

Federer y Nadal en Tenis con Causa

Federer y su eterna amistad con Rafa Nadal

Por otro lado, “Su Majestad” habló sobre lo que significará tener un último encuentro con Rafa Nadal y en la modalidad de dobles.

“Como digo y a pesar de mi carrera y edad, estoy nervioso por volver a competir. Me he sentido bien en la pista, me sorprendí por mis golpes en los entrenos, pero la tensión estará ahí...al menos al principio. Está claro que lo más bonito sería jugar el dobles aquí con Rafa porque ha sido mi gran rival, además de que nos llevamos bien y nos respetamos”, expresó el tenista suizo.

Finalmente, Federer se animó a comentar sobre la manera en la que le gustaría ser recordado, no solo en el tenis, también en el mundo del deporte.

“Siempre me fijé en la regularidad de Schumacher o Woods y estoy contento de poder ser comparado a ellos. Aun así no depende de mí que me recuerden. Sé que los fans me han dado todo lo que soy, pero son ellos quienes siempre tienen la última palabra. He intentado dar lo mejor de mí en cada momento, siendo consistente y luchando hasta que mi cuerpo me ha impedido seguir. Mis ilusiones, ahora, son otras y espero que se me den tan bien como el tenis (sonriendo). Ahora llega el turno de otras generaciones y son ellas las protagonistas. Yo seguiré ligado a este mundo, de una manera u otra”, sentenció Roger Federer.