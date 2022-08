¡Feliz cumpleaños Kobe Bryant…en donde estés!

Los Ángeles, EUA. Kobe Bryant, exbasquetbolista de Los Ángeles Lakers, cumpliría 44 años este día.

Kobe Bean Bryant, mejor conocido como “Black Mamba”, ya está en los libros de récords y festejaría este 23 de agosto su cumpleaños número 44, después de una brillante carrera.

En el mes de enero de 2020, la súper estrella del baloncesto perdió la vida en un accidente aéreo (helicóptero) en Calabasas, California, junto a su hija Gianna.

El exjugador de los Lakers dejó un legado que sólo los más grandes de la NBA pueden igualar, como Michael Jordan, LeBron James o Magic Johnson.

Después de 20 temporadas en la NBA, todas ellas con el equipo angelino, Kobe destacó por conseguir cinco títulos, dos MVP en las finales de la Liga y un MVP de la temporada regular, 18 veces All Star, 15 veces parte de los equipos All NBA y 12 veces integrante del Equipo Defensivo del Año.

Además, el nacido en Filadelfia acrecentó su leyenda, por los récords de puntos y partidos disputados que dejó en la institución de Los Ángeles.

Lakers de Los Ángeles y NBA recuerdan a Kobe Bryant

En este día que “Black Mamba” cumpliría 44 años, los Lakers de Los Ángeles y la NBA recuerdan su aniversario a través de sus redes sociales.

Los Lakers publicaron una foto de Kobe con la leyenda ‘Forever…Happy birthday, Kobe’

Forever.



Happy birthday, Kobe 💜💛 pic.twitter.com/GVOOSelvej — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 23, 2022

Por su parte, la NBA recordó con un par de publicaciones recordando el legado del número 8 y 24 de los Lakers.

Una con una imagen del jugador con la leyenda ‘Remembering Kobe’ y la otra con un video de los mejores momentos, desde la fase previa del Draft de 1996 cuando fue elegido por los Charlotte Hornets, hasta su retiro con los Lakers de Los Ángeles donde se volvió toda una leyenda del basquetbol mundial.

Su viuda, Vanessa Bryant compartió en su Instagram una foto donde se encuentra abrazado con Kobe escribiendo ‘Happy birthday, baby! I love you and miss you so much! #44 ❤️ @kobebryant