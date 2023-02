Fernanda Contreras con el corazón roto en el Mérida Open

El Mérida Open se queda sin su única representante azteca, ya que Fernanda Contreras fue eliminada por Alycia Parks en tres sets, en una excelente actuación por parte de la mexicana que perdió el primer set en muerte súbita, el segundo lo ganó 6-3 y perdió la última manga 7-5. En las 2 horas y 35 minutos que duró el compromiso la norteamericana no le había logrado romper el servicio, fue hasta el último juego donde se salió con la suya la número 51 del mundo y eliminó a la potosina.

Esta era la tercera ocasión que se enfrentaban Parks y Contreras y fue la primera vez que la estadounidense se llevó el triunfo.

“Obviamente duele mucho. Pero el público me encantó, me encantó el apoyo que me dieron, que gritaban, la verdad que sí estaba muy sonriente y hasta eso lo escribí dije; Wow, que experiencia me encantó y ni modo a veces se gana, se pierde”

“Un corazoncito roto es lo que voy a poner, de hecho me voy a acordar mucho de la gente del apoyo; me acercaba a limpiarme con la toalla y me dicen ‘si se puede, aquí si se puede’ eso es lo que más me va acordar que la gente estuvo ahí que estuvo”

Contreras estuvo varias veces cerca de romperle un juego más a Parks en el tercer set y no pudo completar la hazaña, la mexicana considera que esto fue lo que le faltó para salir victoriosa.

“Un break point nada más! de los siete que tuve, bueno ahí meter una bola más, hacerla fallar una bola más. Yo ser un poco más agresiva, ya traía público, traía el cambio de momento. Pero Alycia ya sacó muy bien o sea bolas en la línea que haces y pues ni modo”

Monterrey, próxima parada de Fernanda Contreras

La próxima parada de Contreras será en Monterrey, Nuevo León donde espera poderse sacar la espina que le dejó la temprana eliminación del Mérida Open.

“Me voy a Monterrey, estoy muy feliz y muy honrada que me dieron una Wild card para el main draw en el Abierto de Seguros. Voy a jugar otra vez con México. Ni modo que esto no me fue como esperaba pero me encantó el público, me encantó el apoyo. “

Sobre el nuevo torneo que se hará en San Luis Potosí (su estado a finales de este febrero e inicios de marzo, aseguró que estará ahí)

“100% ahí voy a estar. Ahora que puedo jugar con mi familia me va a ir a ver, que me puedo quedar con mis abuelos es lo mejor.”