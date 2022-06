Fernanda Contreras hizo historia en Roland Garros y va por Wimbledon

La tenista Fernanda Contreras viene de hacer historia al convertirse en apenas la sexta jugadora mexicana en disputar algunos de los Grand Slam de este deporte al llegar a la segunda ronda de Roland Garros hace unas semanas y ahora tiene en la mira otro torneo emblemático como Wimbledon.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes , la originaria de San Luis Potosí platicó de lo que significó para ella clasificar al principal certamen de arcilla que hay en el circuito y además ganar partidos en los que tuvo que levantarse de algunas caídas para ir avanzando en el Abierto de Francia.

“Estaba feliz de la vida, jugué en París, estoy en Roland Garros, dije nada le puede ganar a este momento, yo estaba en las nubes, no lo podía creer… para la segunda semana me gustó mucho que había muchos mexicanos apoyando… poder gritar Viva México después de eso fue padrísimo”

Contreras ganó cuatro duelos hasta que fue derrotada por la rusa Daria Kasatkina, actualmente clasificada número 20 del mundo. Por su parte, la mexicana le sirvió para mejorar su ranking en la WTA y estar entre las 200 mejores tenistas del circuito.

Fernanda va por más y Wimbledon es su objetivo próximo

La joven de 24 años ahora tiene en mente Wimbledon, un torneo que significa mucho para ella y su familia. Y es que su abuelo es Francisco “Pancho” Contreras, uno de los más grandes tenistas mexicanos que en los 60 ganó medallas en Panamericanos y fue figura en Copa Davis.

Desde pequeña heredó la pasión por este deporte. Hasta uno de los tíos de Fernanda le pusieron de nombre Wimbledon, ya que su abuelo estaba disputando este mítico evento cuando nació uno de sus hijos.

“Nunca he ido al torneo, no he podido ni visitarlo. Es un sueño para mí, muy emocionante, se me pone la piel chinita de pensar que cuando tenía cinco años mi abuelo nos contaba sus historias y nos enseñaba sus trofeos”.

Contreras se une con Marcela Zacarías y el equipo mexicano que estará en este Grand Slam. Un gran esfuerzo, debido a que la joven reconoce que esto implica estar fuera de casa por mucho tiempo y hacer sacrificios que no se ven para estar jugando torneos por todas partes del mundo.

Finalmente Fernanda Contreras también es ingeniera mecánica, al ser la profesión que le inculcó su madre. Es igualmente apasionada por esta carrera y revela que esto le ha servido en el deporte.

“Esa formación me ayuda también en el tenis, averigua, soluciona este problema, esa chava está jugando muy bien, cómo le hacemos para ganarle”.