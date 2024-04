OFICIAL: Se define el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1

Los rumores y especulaciones sobre el futuro de Fernando Alonso han llegado a un fin este jueves, luego de que Aston Martin confirmara que el piloto ha firmado una extensión de contrato con el equipo.

En las última semanas habían navegado por el paddock todo tipo de especulaciones que ligaban al piloto asturiano con escuderías con Mercedes o Red Bull. Sin embargo, el piloto de 42 años tiene su estancia asegurada con el equipo de Silverstone durante esta y dos temporadas más. Es decir, hasta finales del 2026.

“Fue una decisión fácil de tomar. Las cosas no cambiaron mucho desde lo que dije en la presentación del coche, el pasado mes de febrero. Tenía que estar seguro de si quería seguir o no en la F1 y saber cuál era mi compromiso. Y me quedó bien claro mi amor por la Fórmula Uno y por Aston Martin, eso no cambió. Quería hablar conmigo mismo, porque para estar al cien por cien en esta categoría, tienes que renunciar a todo. Y una vez que tomé la decisión de seguir, después del Gran Premio de Australia más o menos, estaba claro que Aston Martin iba a ser mi prioridad, como dije en febrero”, expresó Fernando Alonso.

“Me senté con ellos. Yo quería seguir y ellos querían que siguiese; y si las dos partes están de acuerdo, las cosas son más sencillas. Y llegas a un acuerdo. Quería seguir corriendo con este equipo. Y quería demostrar mi lealtad a esta escudería”, añadió el doble campeón mundial.

¿Cómo afecta esto al futuro de Checo Pérez?

Con el nuevo contrato de Fernando Alonso, ya sólo quedan Carlos Sainz y Checo Pérez entre los pilotos de élite de la F1 por definir para quién correrán la próxima campaña. A pesar de los guiños de Helmut Marko, asesor de Red Bull, al español, de momento la sensación es que Sainz podría ir a Mercedes, pues se ha dicho que ya ha sostenido pláticas con el equipo de las flechas plateadas, mientras que Red Bull se quedaría con Checo Pérez y Max Verstappen.