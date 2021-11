Fernando Beltrán arremete contra Víctor Manuel Vucetich

La salida de Víctor Manuel Vucetich de Chivas, ha beneficiado a Fernando Beltrán. El mediocampista no sé quedó callado y afirmó que perdió la confianza en el entrenador, luego de que el estratega le dijera que había perdido su productividad.

“La verdad soy un jugador que le gusta hablar en la cancha, no me gusta meterme con los técnicos. Cada quien tendrá su opinión y su punto de vista, pasaron muchas cosas que a mí en lo personal y como jugador me hicieron perder la confianza de Vucetich”, aseguró para TUDN.

Beltrán suma 11 partidos en el Grita México 2021, de los cuales solo en uno fue titular y completó los 90 minutos, ante el León en la Jornada 5, con Vucetich, quien fue desplazado de su cargo en la fecha 9, luego de la victoria ante Pachuca por marcador de 1-0. Con Vuce, el mediocampista participó en cinco partidos con 189 minutos jugados.

Desde que Michel Leaño tomó el cargo de interno, ahora ya entrenador para el próximo torneo, Beltrán tiene seis partidos, tres desde el inicio, con uno completo, para tener 311 minutos sobre el terreno de juego, casi el doble de lo que jugó con su exentrenador.

“Me decía que no era productivo. Fueron muchas situaciones que me dijo él, me hicieron perder confianza, obviamente no tuve minutos, que eso también era importante”, agregó.

Chivas se juega la vida contra Mazatlán

El Rebaño Sagrado marcha en la posición 12 de la tabla general, el último boleto al repechaje del futbol mexicano, por lo que no se puede dar el lujo de perder puntos. Este viernes visita al Mazatlán en el Kraken