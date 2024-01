Fernando Gago pide que dejen en paz a Chicharito

Luego del triunfo de Chivas de Guadalajara ante Toluca por marcador de 3-2 en partido correspondiente a la jornada 4 del Torneo Clausura 2024, el técnico argentino Fernando Gago pidió que dejen de presionar a Javier ‘Chicharito’ Hernández para su regreso a las canchas ya que está en la etapa de recuperación.

“Con respecto a Javier, muy sincero: no le metan más presión de la que tiene, déjenlo tranquilo que se va a recuperar bien. Cuando esté, será decisión de él y del cuerpo técnico. No le pongamos plazo porque es lo peor que le puede pasar por la cabeza. Dejémoslo, está en un muy buen proceso de rehabilitación, pero aún le falta. Cuando esté, ustedes se van a enterar antes que yo. Claro que lo necesitamos, lo necesitamos entrenando, en el plantel, en la concentración como hoy estuvo. Hay un montón de cosas positivas, no sólo verlo jugar. No hay que apresurarlo, hay que esperar a que esté al 100 por ciento”, señaló Fernando Gago en conferencia de prensa.

“Que juegue el que mejor está” Ricardo Marín

Chivas consigue su primera victoria en l Clausura 2024

Sobre la primera victoria de Chivas en el torneo el entrenador del ‘Rebaño Sagrado’ declaró: “Creo que también tiene un efecto emotivo en el plantel, pues se necesitaba la primera victoria. El análisis del partido en líneas generales estuvo bien, con dominio del rival que nos posicionó para jugar donde no queríamos jugar. Queríamos provocar pérdidas y a partir de ahí tener ataques, como tuvimos. El rival por momentos tuvo dominio del balón. Nos acomodamos, entendimos el partido, nos pusimos en ventaja, nos empataron rápido. En el segundo tiempo tuvimos más espacio. Me gustó el equipo, necesitábamos la primera victoria, ese aspecto emocional es notorio porque estaban los chicos con la necesidad de ganar”.

Fernando Gago habla sobre la lesión del ‘Tiba’ Sepúlveda

Fernando Gago se sintió preocupado por la lesión que tuvo Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda.

“Tiba tiene una fractura desafortunadamente, veremos los tiempos, es una lástima porque estaba en un muy buen nivel. Lo esperaremos y trataremos de que quien ingrese tenga las mejores herramientas para que el equipo no lo sienta”

Guadalajara tendrá su próximo encuentro el domingo 4 de febrero donde visitará al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastra correspondiente a la jornada 5.