¡ÚLTIMA HORA! Fernando Gago revela su futuro

Este sábado 5 de octubre, previo al partido de Chivas vs Atlas correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX, Fernando Gago fue recibido entre abucheos de los aficionados ya que en los últimos días, empezó el rumor de su posible salida del equipo por irse a dirigir a Boca Juniors.

Previo al encuentro, el entrenador dio una entrevista para Telemundo Deportes en la que reveló su futuro con el equipo del rebaño. Sus respuestas fueron bastante sorpresivas y contundentes.

Las cualidades de Fernando Gago como entrenador en Chivas

¿Fernando Gago sigue en Chivas?

Fernando Gago aprovechó el espacio para poder aclarar los rumores que lo ponían fuera del equipo y siendo el entrenador de Boca. En un principio, confesó que no tuvo ninguna oferta, que no fue llamado por nadie, ni él ni nadie de su entorno. Por lo que detalló que fue una semana tranquila para preparar al equipo de cara al Clásico.

“No, la verdad que lo voy aclarar. Para serles sinceros yo no tuve ninguna oferta. Yo no tuve ningún llamado ni gente cercana a mí ni de mi entorno. No sé de donde salen estas informaciones. Entonces para mi fue muy tranquila la semana de trabajo porque fue una semana normal, fue una semana previa a un clásico donde también se generan muchas emociones, muchos sentimientos para llegar al Clásico, que todos quieren jugar qué todos se entrenan un poquito más para poder ganarse el lugar y esa es la mentalidad qué tuvimos durante toda la semana”.

“No me contactó nadie, no sé dónde sacaron esa información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club absolutamente y lo digo acá porque generó muy fuerte y no ha pasado. Ni gente conmigo, ni gente con mi entorno, nadie se comunicó de nada”.

Por otra parte, detalló que no sabe sobre su continuidad del equipo ya que si empiezan a tener malos resultados podría no seguir, aunque, aseguró que tiene contrato con el club y no tuvo ningún ofrecimiento. .

“A ver todo puede pasar en el futbol y eso está muy claro. Hoy perdemos, perdemos 5 partidos y puede ser que yo no esté más. Puede ser que esté siete años acá. El hoy, yo siempre vivo el hoy, soy muy claro en lo que pretendo, soy muy claro con el club. Tengo una comunicación constante y las cosas son muy claras, no sé porque se instaló este rumor pero es parte del futbol. Yo tengo contrato con el club, yo no tuve ningún ofrecimiento de nada.”

