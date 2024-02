Se preocupa el ‘Tano’ Ortiz por la situación que viven sus jugadores

El español Sergio Canales volvió a marcar después de dos partidos en la goleada de este viernes de los Rayados del Monterrey por 0-3 sobre el equipo de Juárez en la Jornada 8 del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

Brandon Vázquez y el argentino Maximiliano Meza fueron los otros anotadores de los invictos Rayados, que subieron del cuarto al tercer lugar con 18 puntos, a uno de igualar al líder Cruz Azul.

Aunque la superioridad en el marcador supondría que el técnico argentino Fernando ‘Tano’ Ortiz estaría totalmente satisfecho, pero no es así como lo dio a notar en sus declaraciones después del encuentro.

Fernando ‘Tano’ Ortiz asegura que Juárez vive actualmente momentos difíciles

“No, para mí no fue fácil. (Juárez) es un rival que quizás no está pasando un buen momento, tiene jugadores que lo han demostrado en otros equipos. El juego y resultado habla un poco de la calidad de jugadores que tenemos en el plantel, como director técnico al tener tantos recursos, debo tratar de leer el juego, a dónde se direcciona, lo supimos leer. Tengo jugadores inteligentes para resolver situaciones, en el primer tiempo no fuimos efectivos, en el segundo entendimos a dónde se iba a dirigir, encontramos el gol, el rival apretó un poquito, pero se dio el resultado”, declaró el entrenador del club Monterrey.

“La situación que hoy atraviesa Bravos, con respecto al fallecimiento del ‘Puma’, con la llegada de un nuevo técnico, tendrá trabajo, no es fácil armar y convencer a los jugadores de lo que venía haciendo el director técnico anterior, y lo que sucedió tiene una tarea difícil en lo psicológico. Le deseé lo mejor, lo había visto en Vasco, me gustó, pero tiene que trabajar”, adjuntó Ortiz.

Fernando Ortiz declaró sentirse preocupado por no poder darle minutos a todos sus jugadores, siendo a la vez un problema agradable, ante la dura competencia interna que existe en el equipo rayado.

“Me preocupa que todo el mundo no pueda jugar, tengo que elegir 11 y esa elección lleva a una equivocación o acierto. Los jugadores deben entender, trato de poner al que siempre está mejor. El que me llena el ojo en la semana, en la competencia sana que hay en el plantel, es el que va a jugar”, finalizó.

Próximos partidos de los Rayados de Monterrey en el Clausura 2024

Monterrey visitará en la próxima jornada (9) a los Xolos de Tijuana en la cancha del estadio Caliente el miércoles 28 de febrero y el domingo 3 de marzo enfrentará en su casa a los Pumas de la UNAM.