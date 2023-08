Fernando Ortiz habla del fichaje del ‘Tecatito’ con ‘Rayados’

Luego de los rumores que han colocado a Jesús Manuel Corona en las filas de Monterey, el entrenador de ‘Rayados’, Fernando Ortiz, ha roto el silencio sobre el posible fichaje del mexicano que actualmente milita en el Sevilla.

‘Tano’ Ortiz habla del fichaje del ‘Tecatito’

De cara al compromiso del cuado de ‘La Pandilla’ frente a Nashville SC, correspondiente a la instancia de semifinales de la Leagues Cup 2023, en ‘Tano’ ha aceptado el interés de su equipo por firmar al ‘Tecatito’, no obstante, desconoce si ya existen negociaciones por el futbolista.

“Sé lo que todo el mundo sabe con respecto a las informaciones de redes sociales. Yo no he hablado ni con Tato ni con Héctor. Obviamente cuando el río suena es porque agua trae. Hoy en día no sé nada. El interés siempre va a estar porque es un chico que salió de Monterrey y el chico siempre tiene la idea de volver a su casa, así que tampoco vamos a esquivar las situaciones, pero hasta el día de hoy no estoy enterado de nada”, dijo el entrenador de Monterrey, Fernando Ortiz en conferencia de prensa.

Por otra parte, ‘Tecatito’ también ha hablado sobre los rumores que lo colocan de vuelta en la Liga BBVA MX, asegurando que se encuentra feliz con el cuadro de LaLiga de España.

“La verdad no puedo hablar nada de eso; estoy en Sevilla, estoy contento”, dijo Jesús Manuel Corona para el programa español, El Chiringuito.

Por ahora, y a espera de que ‘Tecatito’ defina su futuro sobre jugar con Monterrey o quedarse en Europa, el encuentro de ‘Rayados’ frente a Nashville de cara a la Gran Final de la Leagues Cup 2023 va a ser transmitido por la señal de Azteca 7 en punto de las 19:30 horas, tiempo de la CDMX.

