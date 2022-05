Lo que aprendimos de las semfinales de la Liga BBVA MX

Lista la Gran Final del futbol mexicano. Pachuca y Atlas se enfrentarán los días jueves y domingo para definir el club que alzará la nueva corona, luego de dos series vibrantes en donde fueron eliminados Tigres y América, y que han dejado mucho para el análisis.

Esto es lo que aprendimos de las semifinales del futbol mexicano.

La Liga BBVA MX ya no la gana cualquiera

Para estar en la serie Final hay que tener nivel. Por lo menos eso es lo que se ha demostrado en los últimos torneos, en los cuales han disputado la el trofeo equipos que han sido consistentes a lo largo de todo el certamen.

Pachuca y Atlas fueron indudablemente candidatos al título desde el inicio del campeonato; el semestre pasado los Rojinegros se enfrentaron al León, después de que ambos conjuntos hicieron lo propio en la campaña regular; hace un año Cruz Azul y Santos disputaron la Final, igualmente tras haber presumido desempeños consistentes.

Poco a poco se va acabando esa costumbre de que hasta el octavo lugar puede campeonar, y esa es una buena noticia en la Liga BBVA MX, pues los clubes ahora deberán obligarse a tener cierta coherencia futbolística.

Miguel Herrera y su imperdonable error

Me he cansado de decir que Miguel Herrera es el mejor técnico mexicano de la actualidad. Pero ahora me toca subrayar que el error que cometió él y su cuerpo técnico al alinear a más jugadores extranjeros de los permitidos en el partido de vuelta ante el Atlas es realmente grave.

No creo que esto le cueste su puesto como estratega felino, pero si su equipo hubiera concretado la hazaña y perdido sobre la mesa por esta falta al reglamento, la directiva habría tenido que darle las gracias.

¡Ponte pilas, Miguel!

El Atlas llegó para quedarse

Pocos imaginaban que, en vida, verían al Atlas alzar un título. Hoy estan en la antesala del segundo de manera consecutiva. Una etapa dorada en la historia del club gracias a una gestión ejemplar de Grupo Orlegi que ha regresado a la vida a un club histórico y con una afición que sabe mucho una virtud que se llama “LEALTAD”.

El Atlas ya sabe cómo jugar en el futbol mexicano y combina de forma armónica el nivel futbolístico con el impulso mental. Si mis cálculos no fallan, el Atlas llegó para quedarse como un contendiente de cada torneo.





El arbitraje es el gran perdedor de las semifinales

La Liguilla ha estado atiborrada de polémica arbitral y por un exceso de protagonismo de los silbantes. La serie entre Puebla y América fue un desastre, por no mencionar otros partidos.

Pero hablemos de las semifinales, especialmente de ambos partidos entre Atlas y Tigres, y en donde los jueces fueron un desastre. En el choque de vuelta César Ramos cambió el rumbo del partido y le dio vida a los regios. El silbante mundialista no tuvo carácter, fue localista y cometió errores groseros, en conjunto con los encargados del VAR. Es penoso que alguien en este nivel represente a los árbitros mexicanos en Qatar 2022.