¡No lo dejó pasar! ‘Tano’ Ortíz responde a abucheos de la afición del América

El conjunto del América recibió a Rayados de Monterrey el pasado sábado tres de febrero del 2024. El partido terminó empatado 1-1 por lo que ambos equipos siguen invictos en el torneo con once puntos conseguidos.

El partido inició con las Águilas buscando abrir el marcador. Fue hasta el minuto 24 que Diego Valdes logró anotar el primer gol del partido tras un gran centro de Emilio Lara. Rayados no tardó en responder en el marcador pues al minuto 40 Sergio Canales logró empatar el partido tras un mal rechace de la defensa.

Fernando Ortiz regresó al Estadio Azteca

El entrenador ‘Tano’ Ortíz regresó al Estadio Azteca luego de abandonar al conjunto del América al finalizar el Clausura 2023. La afición azulcrema hizo notar su molestia con el entrenador pues cuando fue abucheado en su entrada al terreno de juego.

Los hinchas americanistas podrían seguir molestos con Fernando por la eliminación que sufrieron en las semifinales del Clausura 2023 contra Chivas. Además, porque el entrenador decidió irse del equipo para ser entrenador de Rayados.

En conferencia de prensa, el Tano detalló que a pesar de los abucheos se siente muy agradecido con la institución por la oportunidad que le dieron, no olvida al equipo y confesó que jamás se va a poner en contra de la afición y que nunca va a salir algo negativo de sus boca respecto a la institución.

“Lo he dicho, soy un agradecido de este equipo, me dieron la oportunidad, no me olvido del aprecio a esta institución, es futbol. Jamás me voy a poner en contra de la afición, soy un agradecido, nunca va a salir algo negativo de mi boca respecto a esta institución”.

