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¿Por qué Ferrari podría ser más competitivo en el GP de México que en otras carreras?

Ferrari llega al GP de México con mejoras aerodinámicas y una posible ventaja técnica. La altitud será clave para Hamilton y Leclerc.

Lewis Hamilton hace historia al ganar su primera carrera con Ferrari en Barcelona 2026.
Lewis Hamilton hace historia al ganar su primera carrera con Ferrari en Barcelona 2026.|Nacho Doce/REUTERS

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Ferrari podría encontrar en el Gran Premio de México 2026 una oportunidad para acercarse a Mercedes y Red Bull. Las características técnicas del SF-26, especialmente su sistema de refrigeración y las últimas mejoras aerodinámicas, podrían favorecer al equipo italiano en las condiciones particulares del Autódromo Hermanos Rodríguez.

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La escudería llega a la Ciudad de México después de que Charles Leclerc consiguiera el segundo lugar en el Gran Premio de Estados Unidos, resultado que reforzó las expectativas sobre el desarrollo del monoplaza.

Sin embargo, el desafío será diferente este fin de semana. El circuito mexicano se encuentra aproximadamente a 2,240 metros sobre el nivel del mar, una condición que modifica el funcionamiento de los motores, la refrigeración y la aerodinámica.

¿Por qué la altitud del GP de México podría beneficiar a Ferrari?

A mayor altitud, menor densidad del aire. Esto significa que los monoplazas generan menos carga aerodinámica y que resulta más complicado refrigerar componentes como los frenos y la unidad de potencia.

Los equipos pueden verse obligados a abrir más conductos de ventilación para controlar las temperaturas, una solución que también puede perjudicar la eficiencia aerodinámica.

Y es que Ferrari utiliza radiadores relativamente compactos y una configuración de refrigeración que podría permitirle mantener una carrocería más cerrada que algunos de sus competidores.

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De confirmarse esa ventaja, el SF-26 podría conservar una configuración aerodinámica más eficiente sin comprometer las temperaturas de funcionamiento.

No obstante, todavía será necesario comprobarlo durante las prácticas libres.

¿Qué mejoras lleva Ferrari al Gran Premio de México 2026?

Ferrari introdujo en Austin su cuarto paquete de actualizaciones aerodinámicas de la temporada, orientado a mejorar la generación de carga sin depender de una altura excesivamente baja del monoplaza.

El objetivo es conseguir un comportamiento más estable en distintas condiciones de pista, algo especialmente importante en México, donde la menor densidad del aire reduce el agarre aerodinámico.

La evolución del SF-26 también podría ayudar a Lewis Hamilton y Charles Leclerc a controlar el deslizamiento de los neumáticos, aunque el reasfaltado del circuito añade una incógnita para todos los equipos.

Ferrari tiene motivos para ser optimista después de Austin, pero su posible ventaja en México sigue siendo una hipótesis y la comprobaremos tan pronto como los autos salten al asfalto mexicano.

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