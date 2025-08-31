El Fichaje del Bayern Munich que se cayó de último momento por una lesión en la Premier League

El Bayern Munich tenía todo listo para firmar a Nicolas Jackson del Chelsea en las últimas horas del mercado de transferencias en Europa, sin embargo, las negociaciones se cayeron por la lesión de Liam Delap en el encuentro de los “Blues” frente al Fulham en la jornada 3 de la Premier League.

El delantero senegales de 24 años se encontraba en Alemania listo para presentar los exámenes médicos con el conjunto bávaro para firmar un préstamo que incluía una cláusula de opción de compra, luego de que el conjunto inglés le informara que no tenía lugar en la plantilla de Enzo Maresca esta temporada.

¿Por qué se cayó el fichaje de Nicolas Jackson al Chelsea?

La lesión de Delap frenó las negociaciones entre ambos clubes, ya que el Chelsea tendría que recurrir a Jackson para ser el suplente de Joao Pedro, el brasileño que llegó este mercado por 65 millones de euros.

“El Chelsea nos ha informado que quiere al jugador de vuelta, después de haber llegado a un acuerdo ayer y de habernos dado permiso para los exámenes médicos”, señaló Max Eberl, Director Deportivo del Bayern Munich.

Jackson registra 2 temporadas en Inglaterra con los “Blues” en donde ha marcado 30 goles y 12 asistencias en 81 partidos, sin embargo, no ha podido consolidarse con el técnico español que le ha otorgado la titularidad a Pedro, quien suma 5 goles en 6 partidos con el equipo.

Por lo pronto el delantero senegales tendrá que volver a londres para reportarse con el Chelsea de cara a la próxima jornada de la Premier en donde visitan al Brentford posterior a la fecha FIFA de Septiembre.