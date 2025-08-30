Rayados quería muchísimo a este delantero, le ofrecieron un sueldazo y aun así los volvió a rechazar

Borja Mayoral rechazó la propuesta de sueldo de Rayados, a fin de ficharlo para el Apertura 2025. De acuerdo con el periodista Arath Uva, al español le ofrecieron un salario anual de 6 millones de dólares (más de 112 millones de pesos), pero no se ha llegado a un acuerdo con el delantero, quien forma parte de los 3 candidatos para reforzar la ofensiva del club .

El jugador que salió de las inferiores del Real Madrid está casi descartado para que llegue a futbol mexicano, ya que Getafe pide 15 millones de dólares (más de 280 millones de pesos) por su traspaso. Además, Mayoral no ve con buenos ojos salir del futbol de Europa, por lo que Monterrey sería bateado una vez más, tal como le pasó con Palmeiras cuando pujó por José Manuel López y le cerraron la puerta .

@borjamayoral Borja Mayoral rechazó la propuesta de sueldo de Rayados de 6 millones de dólares al año

El reporte también indica que en la negociación está intercediendo Sergio Ramos, pues conoce a Mayoral ya que ambos coincidieron el Real Madrid y conquistaron una Champions League. Cabe mencionar que el equipo regio está detrás del español desde hace tiempo, pues quiso ficharlo como refuerzo para el Mundial de Clubes 2025.

La diferencia de salarios que le ofrece Rayados a Borja Mayoral y la que percibe actualmente en Getafe

Borja Mayoral rechazó la propuesta de ganar anualmente más de 112 millones de pesos y con ello también en convertirse en uno de los futbolistas mejor pagados de Rayados ya que, según Salary Sport, quien gana más de la plantilla es su compatriota Sergio Canales (percibe 114 millones de pesos al año).

El delantero de 28 años actualmente es el segundo mejor pagado de Getafe con más de 45 millones de pesos, solo por debajo de su compañero Carles Pérez, quien gana al año 74.2 millones de pesos.

Mayoral, con los números anteriores, rechazó la oportunidad de ganar más del doble del que percibe en el club español, pues la diferencia entre los sueldos de un equipo y otro es de alrededor de 67 millones de pesos, una cifra abismal.