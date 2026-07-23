Los fichajes más caros al momento en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Comenzó el Aperura 2026 de la Liga BBVA MX y ya hay varios equipos que han hecho diferentes fichajes destacados en los que han tenido que gastar una fuerte cantidad de dinero.

Los 10 fichajes más caros en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Aquí te dejamos el top 10 de los fichajes más caros que se han hecho hasta el momento con información de transfermarkt.

En el décimo lugar se encuentra Duk, delantero del Atlas que llegó por 2 millones de euros y que ya lleva un gol en el torneo. Para el noveno lugar tenemos a Naves, defensa del Necaxa que llegó por un valor de 2.60 mill. €.

En el octavo lugar de la tabla aparece Kevin Castañeda, el mediocamposta llegó a Chivas en un acuerdo en el que el rebaño tuvo que pagar 2.60 millones de euros.

En séptimo se tiene el regreso de Jorge Sánchez al futbol mexicano ahora como futbolista del Atlas, un total de 3.00 millones de euros por el experimentado jugador. En el sexto puesto se ubica Ryan Mmaee Delantero centro del Atlas que pagó 3.00 mill. €.

Si alguien sabe es Jorge Sánchez 🤓



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Para el quinto lugar aparece Santiago Homenchenko, centrocampista del Querétaro que llegó por 3.50 mill. €. En cuarto el fichaje de Jordán Carrillo, nuevo delantero de Guadalajara por el que pagaron 4.80 mill. €.

En el tercer puesto aparece otro refuerzo del Atlas, Luís Esteves, mediocampista que llegó por 6.00 mill. €. En segundo lugar se ubica Diego Rossi, Delantero centro del Monterrey por el que pagaron 7.00 mill. €.

En el primer lugar, se ubica Orbelín Pineda que regresa al fubtol mexicano luego de que Rayados pagara 8.00 mill. € por su fichaje.

Rumbo a la Jornada 2.👊🏼🔥 pic.twitter.com/QyilC3Hc5V — Rayados (@Rayados) July 22, 2026

Aún se espera que haya cambios en la tabla pues equipos como Tigres, América, Cruz Azul, Toluca o Pumas podrían hacer algún refuerzo en el que terminen gastando una fuerte cantidad de dinero.