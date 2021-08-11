FIFA 22 impacta con la llegada de Lionel Messi
De cinco a seis estrellas, el PSG y Lionel Messi en la historia de los videojuegos con FIFA 22, es uno de los más esperados.
Por si dudabas que, Lionel Messi, está siendo tendencia mundial, ahora es momento de impactar el terreno virtual. La FIFA 22 ha puesto detallada atención a los movimientos estratégicos que ha ejecutado el París Saint Germain, el cual ha considerado como el primer equipo de seis estrellas.
Desde la cuenta oficial de FIFA y a través de los EA Sports ha sometido ha encuesta y ha bromeado con la posibilidad de aumentar de cinco a seis estrellas. ¿Debería ser el PSG el primer equipo con su mejor valoración?
Should @PSG_English be our first ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ team? 🤔🤣 #FIFA22 #OnesToWatch pic.twitter.com/4v53xt0xPV— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 10, 2021
París Saint Germain de lo real a lo virtual con mejor puntaje
Lo único cierto es que los fichajes que ha realizado el conjunto parisino harán subir la media del equipo dentro del juego. En la imagen publicada de FIFA 22 en la parte central se ubica Leo Messi acompañado por Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Acharaf Hakimi y Georginio Wijnaldum.
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A diferencia del FIFA 21, se han incorporado jugadores de puntuación 93, 89, 85, 83 y 85. FIFA 22 llegará al mercado el próximo primero de octubre y estará disponible en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Google Stadia.
Recuerda, FIFA 22, es una de las nuevas entregas de la saga de deportes y fútbol a cargo de EA Canadá y Electronic Arts.
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Todas las competencias de FIFA 21 ya terminaron, por lo que FIFA 22 llega en el momento exacto. Neymar y Mbappé, antes de que llegara Messi eran dos de los mejores jugadores en el videojuego.
El París Saint Germain en los EA Sports quedará alineado así:
Portero
Donnarumma
Defensas
Kurzawa
Marquinhos
Ramos
Hakimi
Centrocampistas
Wijnaldum
Paredes
Verratti
Delanteros
Neymar por la izquierda
Mbappé de nueve
Messi enganchando por la derecha
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Cuando salga FIFA 22 disfrutarás importantes mejoras en el aspecto de ritmo de jugada, novedades en el modo Carrera y en definitiva el Ultimate Team.
#FIFA22, Powered by Football— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 11, 2021
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