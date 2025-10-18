Fue figura del América y ahora lejos del futbol se mantiene de una tortería

En el recuerdo de muchos aficionados del Club América, todavía vive el delantero chileno Reinaldo Navia , quien en más de una ocasión los hizo vibrar con sus anotaciones, siendo uno de los elementos clave para el campeonato del 2005, bajo el mando de Mario Carrillo.

El delantero llegó al futbol mexicano en 2001, cuando se integró a las filas del conjunto de Tecos de la UAG, donde sus actuaciones poco a poco fueron llamando la atención de los equipos más fuertes de la Liga BBVA MX, por lo que arribó al conjunto de Coapa para el Apertura 2024.

¿Qué ha hecho Reinaldo Navia tras su retiro del futbol?

Lejos de las canchas y los reflectores, el ex delantero chileno no ha dejado del todo el futbol, pues en varias ocasiones se le ha visto participando en los juegos de leyendas del Club América , aunque también se sabe que ha jugado en varias ligas de llano, pero su principal fuente de ingresos es por medio de su restaurante.

Se retiró del futbol de forma oficial desde el 2012, por lo que comenzó un negocio de comida en donde vende tortas ahogadas, el cual se encuentra en Zapopan, Jalisco y lleva por nombre ‘El Crack’, donde también tiene algunos recuerdos de su carrera en las canchas.

¿En qué equipos mexicanos estuvo Reinaldo Navia?

Además de jugar en Tecos y América, Reinaldo Navia tuvo un paso por varios equipos en México, entre ellos Rayados de Monterrey, Monarcas Morelia, San Luis y Atlas, luego de regresar al futbol de su país y tener un breve paso por el Ecuador y Argentina, el delantero volvió a nuestro país para jugar con el cuadro del Irapuato.

