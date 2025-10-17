André Jardine es el verdadero amo del Club América y Cruz Azul lo sabe: estadística lo acompaña

El Club América enfrentará a Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven, partido que tendrá una serie de bajas por lesión , y sabe que cuenta con una carta ganadora: André Jardine. El entrenador brasileño cuenta con una clara superioridad sobre La Máquina, mientras que Nicolás Larcamón intentará romper con la mala racha de su equipo ante los equipos dirigidos por el de Brasil.

El historial de André Jardine con el América ante Cruz Azul

Jardine dirigió 10 partidos ante Cruz Azul al mando del conjunto azulcrema y acumula 5 victorias. Empató en 3 ocasiones y solamente fue derrotado en otras 2 oportunidades. Su primer cruce ante La Máquina fue en el Apertura 2023 y las Águilas se quedaron con el triunfo con un resultado de 3-2 en condición de visitante. Por otro lado, Larcamón encendió la previa del Clásico Joven con sus declaraciones .

TV Azteca André Jardine lidera el historial ante Cruz Azul

Los resultados más imponentes de André Jardine sobre Cruz Azul

Uno de los partidos más recordados es la final del Clausura 2024, donde el América se quedó con el título de la Liga BBVA MX tras imponerse por 1-0 en la vuelta y empatar 1-1 en la ida. La última vez que se enfrentaron también fue recordada: por semifinales del Clausura 2025, las Águilas se impusieron por 2-1 para sellar su pase a la final donde posteriormente caerían ante el Toluca.

TE PUEDE INTERESAR:



Los últimos 10 clásicos entre América y Cruz Azul

América 2 - 1 Cruz Azul / Semifinales del Clausura 2025

Cruz Azul 1 - 0 América / Semifinales del Clausura 2025

América 0 - 0 Cruz Azul / Fase regular del Clausura 2025

Cruz Azul 3 - 4 América / Semifinales del Apertura 2024

América 0 - 0 Cruz Azul / Semifinales del Apertura 2024

Cruz Azul 4 - 1 América / Fase regular del Apertura 2024

América 1 - 0 Cruz Azul / Final del Clausura 2024

Cruz Azul 1 - 1 América / Final del Clausura 2024

América 1 - 0 Cruz Azul / Fase regular del Clausura 2024

Cruz Azul 2 - 3 América / Fase regular del Apertura 2023.

¿Cuándo se juega el Clásico Joven entre América y Cruz Azul?

América y Cruz Azul se medirán el sábado 18 de octubre a las 21:05 horas (tiempo de Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro corresponde a la jornada 13 del Apertura 2025, y los dos equipos lucharán por conseguir la victoria y escalar posiciones en la tabla de la Liga BBVA MX para acercarse al liderato.