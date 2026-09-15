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¿Filtraciones del GTA VI adelantan fecha de lanzamiento? Esto dijo Rockstar Games

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que Rockstar Games adelante la fecha de lanzamiento del GTA VI. Pero, ¿qué tan cierta es esta información?

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|Rockstar Games

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

En los últimos días se dio a conocer que, mediante distintas redes sociales, se llevó a cabo una filtración realmente grande respecto a lo que será el GTA VI, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años que saldrá de forma oficial en noviembre de este año.

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Dicha filtración ha generado mucha molestia entre los fanáticos del videojuego, así como entre quienes fueron los encargados de producirlo. Ante este hecho, desde Rockstar Games han dado a conocer si tal situación obligará a la empresa a adelantar el lanzamiento del GTA VI.

¿El lanzamiento del GTA VI se adelantará debido a la filtración?

Han pasado varios días desde que se filtró información trascendental respecto al Grand Theft Auto VI, videojuego que está calendarizado para lanzarse el próximo viernes 19 de noviembre para la PlayStation 5 y la Xbox Series X | S no solo en México, sino en el resto del mundo.

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La filtración, sin embargo, generó mucha preocupación en Rockstar Games toda vez que se supo información verídica respecto al juego, lo cual hizo pensar a la comunidad la posibilidad de adelantar el mismo para evitar nuevas filtraciones en un futuro a corto y mediano plazo.

Sin embargo, y pese a calificar esta situación como desgarradora, la situación se mantiene como hasta ahora y el GTA VI se lanzará de forma oficial el 19 de noviembre, lo anterior a fin de que los usuarios tengan una firme esperanza de que las cosas podrían mejorar con el juego en sus consolas.

¿Qué consecuencias podría tener la filtración del GTA VI?

Los videos de la filtración detallan escenas inéditas sobre vehículos, personajes y actividades dentro del GTA VI, lo cual ha hecho que la compañía considere una disminución en cuanto a la cantidad de ventas en su primer día de lanzamiento debido a esta penosa situación.

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