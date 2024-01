¿Se va del Betis? Filtran FUERTE discusión entre Andrés Guardado y su DT

El vestidor del Real Betis Balompié habría sido testigo de una discusión entre Andrés Guardado y Manuel Pellegrini, director técnico del club; así lo han revelado diversos medios de origen español, quienes detallan que las fricciones entre ambos habrían empezado por la sustitución del mediocampista mexicano al medio tiempo del duelo ante el Girona, del pasado 21 de diciembre.

Ahora, tras la polémica que involucra a ambos, Andrés Guardado habló para la Cadena SER, medio español, y detalló la situación por la que atraviesa su relación con el director técnico chileno: el mediocampista, retirado de la Selección Mexicana, fue contundente al establecer que hubo una fuerta discusión en el pasado reciente; sin embargo, asegura, que no ha sido la primera entre ambos.

Las palabras de Andrés Guardado sobre su FUERTA discusión con Manuel Pellegrini

“Somos como un matrimonio, nos queremos mucho y discutimos también. No tiene que asustar a nadie. No veo el escándalo por una discusión, no gusta que se filtre, que son cosas muy internas. Discutimos fuerte, pero no es la primera vez que pasa y en tres años y medio ha habido para mucho. [...] Los dos queremos ganar y queremos lo mejor para el Betis. Es momento para estar juntos”, fueron parte de las palabras de Andrés Guardado, a la Cadena SER, sobre su reciente altercado con Manuel Pellegrini.

El medio Relevo fue el que filtró lo sucedido entre André Guardado y Manuel Pellegrini, donde aseguran que el mexicano recriminó cosas del pasado como salida de algunos elementos; sin embargo, también ya se habría disculpado con él y el resto de sus compañeros.

¿Cuándo es el próximo partido del Real Betis Balompié?

El próximo sábado 13 de enero será el siguiente compromiso del Real Betis Balompié: el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini recibirá al Granada en el Estadio Benito Villamarín, en duelo correspondiente a la jornada 20 de LaLiga.

En el encuentro anterior del Real Betis Balompié, el pasado sábado 6 de diciembre, Andrés Guardado permaneció en la banca: los dirigidos por Manuel Pellegrini se midieron al Alavés en la Copa del Rey y cayeron por la mínima diferencia, lo que resultó su eliminación del certmane.

