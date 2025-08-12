¡Insólito! El Barcelona jugaría en Miami un partido OFICIAL de LaLiga

La idea de jugar un encuentro oficial de LaLiga en Estados Unidos volvió a tomar fuerza. La Real Federación Española de Futbol (RFEF) aprobó tramitar la solicitud de Villarreal y Barcelona para disputar su duelo de la jornada 17 en Miami y no en el Estadio de la Cerámica.

Te puede interesar: Todos se sorprendieron al leer lo que dice la prensa de Italia sobre Santiago Giménez

El plan fija como sede el Hard Rock Stadium y como fecha el sábado 20 de diciembre de 2025 (el juego en España está programado para el día 21). Ahora, el expediente pasará a UEFA y posteriormente a FIFA, que deben autorizar el traslado conforme al reglamento internacional de partidos.

Resumen del partido: Mazatlán 2-2 Tijuana | Jornada 4 | Apertura 2025

UEFA y FIFA decidirán si Barcelona podrá jugar un partido de LaLiga en Miami

La decisión de la RFEF se adoptó en una reunión de la junta directiva y supone el paso institucional más relevante hasta la fecha para que LaLiga celebre, por primera vez, un choque oficial fuera de territorio español. Si recibe todas las autorizaciones, el duelo Villarreal–Barcelona se convertiría en el primer partido de temporada regular de LaLiga en Estados Unidos, un hito que la competición busca desde hace años para potenciar su alcance global.

El escenario elegido no es casual: el Hard Rock Stadium, en el área metropolitana de Miami, ha acogido grandes eventos deportivos y varios amistosos europeos de pretemporada, además de ser sede del Mundial 2026. Para LaLiga, llevar un encuentro con Barcelona como protagonista a un mercado clave como Florida reforzaría su estrategia de internacionalización y su presencia comercial en Norteamérica.

¿Qué podría evitar que el Villarreal vs Barcelona se juegue en Estados Unidos?

No obstante, el proyecto aún no está cerrado. La RFEF confirmó que elevará la petición a UEFA y, una vez cumplimentada, a FIFA, que tiene la palabra definitiva. Se trata de un procedimiento necesario después de intentos previos (como el Girona–Barça o Villarreal–Atlético) que no prosperaron por falta de luz verde de los organismos rectores. La novedad ahora es que el trámite federativo español ha sido superado y el expediente continúa su curso.

Dentro de la propia junta federativa hubo voces críticas: representantes del sindicato de futbolistas cuestionaron que el tema avanzara sin un proceso de consulta más amplio con los jugadores y con todos los clubes de la liga, un debate que probablemente acompañará al expediente mientras se revisa en los despachos internacionales.

Te puede interesar: ¡Increíble! Esto podrías comprar con lo que cuesta el anillo que CR7 le dio a Georgina Rodríguez

En lo deportivo, el calendario no sufriría alteraciones mayúsculas: el encuentro correspondería a la jornada 17 y, si se autoriza, se jugaría un día antes de lo previsto originalmente para facilitar logística y difusión en el mercado estadounidense. Tanto Villarreal como Barcelona han mostrado disposición para el traslado y han cursado la solicitud de forma conjunta ante LaLiga y la RFEF.