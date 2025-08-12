Real Madrid consigue a su propio Vitinha de manera sorpresiva

Thiago Pitarch, centrocampista de la cantera del Real Madrid, sorprendió al aparecer en los últimos entrenamientos del primer equipo y en la convocatoria para el amistoso preparatorio, una aparición que ha generado expectación por la calidad técnica que muestra en los entrenamientos. El técnico Xabi Alonso ha dado señales claras de interés por incorporarlo temporalmente al grupo mientras el equipo afronta bajas en la zona media.

La progresión del jugador (nacido en 2007 y con categoría juvenil en La Fábrica) ha sido rápida: Pitarch ha llamado la atención por su lectura de juego, conducción cerca del pie y capacidad para conectar pases en progresión desde posiciones interiores, rasgos que le han abierto la puerta a participar con el primer equipo en estas pruebas veraniegas. Su ficha y trayectoria en la cantera aparecen registradas en plataformas especializadas, que señalan su perfil como mediocentro con llegada y buena colocación en fase de creación.

¿Por qué Thiago Pitarch es el Vitinha del Real Madrid?

En medios y redes han surgido comparaciones entre Pitarch y el portugués Vitinha, por su estilo asociativo y su facilidad para progresar el balón desde zonas interiores. Varios informes apuntan a que Xabi Alonso ve en Pitarch un perfil con similitudes al de Vitinha, con creatividad, movilidad y capacidad para romper líneas con pases de primera intención. No obstante, las fuentes que analizan a Vitinha recuerdan que el portugués ya cuenta con recorrido y madurez competitiva a nivel de élite que Pitarch aún debe construir.

¿Cual es el futuro cercano para Thiago Pitarch en el Real Madrid?

El club, según reportes, trabaja en la extensión del contrato del joven centrocampista para proteger su progresión y evitar interés externo; la renovación sería un paso lógico si Pitarch confirma las buenas sensaciones en la pretemporada y en posibles apariciones oficiales. En cualquier caso, los técnicos insisten en la prudencia: la comparación con jugadores consagrados ayuda a poner en contexto sus virtudes, pero el salto definitivo al primer equipo exigirá continuidad y adaptación al ritmo de la élite.

