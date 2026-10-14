Chivas sorprende con una nueva playera para 2026-27: filtran un diseño que rompe con su tradición

Una nueva playera de Chivas para la temporada 2026-27 comenzó a circular este martes 13 de octubre, aunque no se trataría de un uniforme de competencia. Las imágenes filtradas muestran una camiseta Nike de la colección Energy Lifestyle, con un diseño de ondas diagonales y degradados que transforma las tradicionales franjas rojiblancas del Guadalajara.

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La información fue difundida por Footy Headlines, sitio especializado en equipaciones deportivas. Hasta ahora, ni Chivas ni Nike han confirmado oficialmente la existencia de esta prenda, su lanzamiento o su precio.

La filtración aparece apenas unos meses después del regreso de la marca de la palomita como patrocinador del Rebaño Sagrado, una alianza que comenzó en julio de 2026 y que marcó el final de la relación comercial del club con Puma.

𝗡𝗶𝗸𝗲 𝗖𝗵𝗶𝘃𝗮𝘀 𝟮𝟲-𝟮𝟳 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗟𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 𝗦𝗵𝗶𝗿𝘁 𝗥𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱 We now have real images of the Nike Chivas Energy lifestyle jersey. It delivers a bold, energetic retro aesthetic. The new Nike Chivas 26-27 Energy lifestyle jersey features a striking look built around the club's traditional red and white color scheme. Rather than standard solid stripes, the shirt is covered in dynamic, diagonal wave gradients that create an intense sensation of motion and speed. — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 13, 2026

¿Cómo es la nueva playera Nike de Chivas para la temporada 2026-27?

La principal diferencia está en la distribución de los colores. En lugar de las franjas verticales que históricamente identifican al Guadalajara, la camiseta presenta líneas diagonales, ondas y transiciones de color que producen un efecto visual de movimiento.

El rojo y el blanco mantienen su protagonismo, pero la composición se aleja de la apariencia convencional de los uniformes utilizados durante los partidos.

Su denominación Energy Lifestyle también ofrece una pista importante: este tipo de prendas suele estar pensado para uso cotidiano y para ampliar las colecciones de ropa de los clubes fuera de las canchas.

Por ello, la filtración no significa que Chivas vaya a abandonar su tradicional uniforme rojiblanco durante el Apertura 2026.

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¿Cuándo saldría a la venta y qué diferencia tiene con el tercer uniforme de Chivas?

Todavía no existe una fecha oficial de lanzamiento ni información confirmada sobre el precio de la posible camiseta Energy Lifestyle.

Además, esta prenda no debe confundirse con la tercera equipación que también se filtró a principios de octubre. Aquella propuesta presenta una base negra, detalles dorados y plateados, un cuello tipo polo y elementos ornamentales inspirados en la tradición de los trajes charros.

Su lanzamiento se contempla para finales de 2026 o principios de 2027, aunque tampoco ha sido anunciado oficialmente.