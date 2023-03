Final Fantasy VII llega a PowerWash Simulator de manera gratuita

Square Enix Collective y Futulab anunciaron este 2 de marzo que los jugadores del título de PowerWash Simulator que ya pueden disfrutar de varias locaciones emblemáticas de Final Fantasy VII con el lanzamiento del “Midgar Special Pack”, este ya se encuentra disponible de manera gratuita, creada en colaboración con el equipo detrás del legendario Final Fantasy VII.

Está disponible en todas las plataformas, incluyendo Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10, Xbox Game Pass para consolas y PC, PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®5 (PS5™), Nintendo Switch™ y Steam®.

Los jugadores tomarán sus herramientas y se enfrentarán a cinco nuevos niveles para PowerWash Simulator, tematizados en lugares emblemáticos, como el encantador bar “Seventh Heaven” y la impresionante “Mako Energy Exhibit”, así como vehículos y “mechs” famosos y temidos, como el “Hardy Daytona” y el “Shinra Hauler”, “Scorpion Sentinel” y “Airbuster”. Conviértete en el activista definitivo contra la mugre mientras descubres nuevos tipos de suciedad como el residuo biológico. Mientras estés en la misión de limpiar Midgar junto a Avalanche, no estás en posición de rechazar encargos, ya vengan del equipo de Barret o de los peces gordos de Shinra. Aunque el destino de la ciudad sea turbio, tal vez puedas ayudar a despejar el camino a unos cuantos héroes valientes... Midgar te espera.

Tetsuya Nomura, Diseñador de Personajes para FINAL FANTASY VII y Director Creativo del proyecto FINAL FANTASY VII Remake, añadió: “Cuando me enteré de la propuesta de colaboración, estaba bastante ocupado con otras colaboraciones y revisiones, pero esta me hizo especial ilusión. Acababa de jugar PowerWash Simulator y soñaba despierto con limpiar cosas de mis títulos. Mi respuesta inmediata fue “lavemos todo el edificio de Shinra”. Desgraciadamente, eso parecía un poco difícil, pero el resultado final es emocionante. Es algo que he estado esperando con muchas ganas ¡y espero que todo el mundo se lo pase en grande”.