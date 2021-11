Día 2: Finales de la WTA, Iga Swiatek invade Guadalajara de polacos.

La polaca Iga Swiatek y la griega Maria Sakkari abrieron el telón de la jornada del jueves. Ambas debutan en este torneo, Iga es la mas joven de las participantes con apenas 20 años, aunque Maria está haciendo historia para Grecia, ya que es la primera mujer de este país que disputa este torneo.

Estas dos tenistas ya se habían enfrentado en dos ocasiones siendo Maria la que salía victoriosa en ambos cotejos.

Iga desde antes del partido sabía que este encuentro de la fase de grupos sería el más difícil y fue así; “Creo que jugar ante Maria Sakkari será difícil porque juega increíble en cancha dura y también porque las estadísticas no están a mi favor contra ella. Entonces esta será una oportunidad para mí para ver que es lo que he aprendido esta semana y como usaré la experiencia que he tenido en mis partidos pasados.”

Comenzó el partido y la griega en poco más de media hora había ganado el primer set 6-2, la segunda manga comenzó más pareja, ganaba un juego Iga y en seguida Maria empataba la pizarra, llegaron a estar 3-3, hasta que Maria se puso arriba 5-3, Iga siguió mostrando resistencia, se acercó 5-4, pero llegó el Match point a favor de Sakkari y Swiatek soltó las lagrimas. Terminó el punto a favor de la griega e Iga salió desconsolada.

Este es apenas el primer partido que disputa Iga recordemos que el sistema de competencia de las Finales de la WTA es round robin, todos contra todos y al final las dos mejores en la clasificación avanza a las Semifinales.

Al Centro Panamericano de Tenis en Guadalajara asistieron alrededor de 20 polacos para apoyar a Iga, la mitad vive en la perla tapatía y la otra viajó desde Polonia, alrededor de 19 horas de trayecto para llegar y apoyar a su compatriota.