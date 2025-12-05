¿Desconcentrados? Flamengo, envuelto en un escándalo que habría dividido al plantel a días de enfrentar a Cruz Azul

El Flamengo se enfrentará a Cruz Azul el próximo 10 de diciembre en el Derby de las Américas de la Copa Intercontinental y aunque el club brasileño lo hará en condición de campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirao, también llegará afectado por un escándalo interno que habría dividido al vestidor.

El escándalo que habría roto el vestidor de Flamengo a días de enfrentar a Cruz Azul

En diversos medios de Brasil han comenzado a surgir los rumores de que una "fiesta explosiva" encabezada por Jorge Carrascal y Erick Pulgar después de conquistar la Copa Libertadores habría provocado una división en el vestidor de Flamengo, luego de que se involucrara a cerca de 200 mujeres que habrían sido contratadas como escorts.

La celebración habría provocado diferencias, principalmente por los jugadores que están casados del plantel, ya que algunas de las imágenes se filtraron a través de las redes sociales.

En la fiesta también habrían estado invitadas diversas personalidades del deporte y del espectáculo de Brasil como la gimnasta Flávia Saraiva, quien también pertenece al club y quien fue vista saliendo con el defensa Leo Pereira, además de la presentadora Nicole Bahls a quien se le vio muy cerca del Samuel Lino.

El vestidor de Flamengo estaría roto luego de una fiesta

Flamengo llega antes a Qatar para preparar su partido contra Cruz Azul

En medio de los rumores de división en el vestidor y ya con el campeonato del Brasileirao en la bolsa, el Flamengo llegará con anticipación a Qatar para preparar su participación en el Derby de las Américas ante Cruz Azul.

El conjunto brasileño buscaría adaptarse a las condiciones del país y tomar ritmo para enfrentar a La Máquina que llegará luego de definir su situación en la Liguilla del Apertura 2025 en donde se enfrentará a Tigres por el pase a la Final.

