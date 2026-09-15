¡ÚLTIMA HORA! Equipo de la Serie A ficha a jugador mexicano de 19 años

El Fluminense de la Serie A del Brasileirao ha concretado el fichaje del mexicano Stiven Jiménez quien llega al conjunto brasileño procedente del FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS) y con un acuerdo a préstamo por seis meses.

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Fluminense ficha al mexicano Stiven Jiménez

Stiven Jiménez fue presentado este lunes 14 de septiembre como refuerzo del equipo Sub-20 del Fluminense, plantel al que llega a préstamo procedente del FC Cincinnati y con un contrato temporal hasta diciembre de este año.

Jiménez, de 19 años, cuenta con doble nacionalidad mexicana y estadounidense y es originario de Riverdale, Maryland, y ha representado a ambas selecciones en categorías inferiores, teniendo su primera experiencia internacional con la Sub -15 de las Barras y las Estrellas y más tarde vistiendo la camiseta verde para el Torneo Liga MX Internacional Sub 18 en 2024, aunque durante las últimas convocatorias ha dejado de ser considerado.

El mexicano Stiven Jiménez fichó a préstamo con Fluminense

El mediocampista, quien también cuenta con raíces salvadoreñas, se convirtió en el canterano más joven en firmar contrato profesional y ya debutó con el primer equipo del Cincinnati y ha disputado un total de 11 partidos, marcando un gol y sirviendo una asistencia.

Jiménez se convierte en el cuarto jugador mexicano en las categorías inferiores del futbol brasileño tras la incorporación de Badir Flores y Matheus Reis también con el Fluminenses, además de Diego Reyes con el Flamengo.

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