FMF y la Liga BBVA MX anuncian nuevas medidas de seguridad en los estadios
Mediante un comunicado, la FMF y la Liga BBVA MX dieron a conocer nuevas medidas internas y externas a los inmuebles para buscar garantizar la seguridad
Luego de los hechos de violencia suscitados el pasado fin de semana durante la Fecha 5 del Apertura 2025 en el Universitario, Akron y Cuauhtémoc, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga BBVA MX han tomado nuevas medidas para resguardar la integridad de los aficionados, implementando nuevas medidas de control para reducir la violencia dentro y fuera de los inmuebles.
Para la Jornada 6, que arranca este viernes 22 de agosto, las medidas de seguridad se han incrementado dentro y fuera de los estadios para tener un mejor control, y que los aficionados tengan una mejor experiencia.
Medidas Externas (responsabilidad de autoridades policiales y ministeriales)
- Se está coordinando con las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno redoblar los operativos que se implementan de manera conjunta con la LIGA MX, al exterior e interior de los estadios de futbol, y antes, durante y al término de los partidos, así como el incremento de personal en los mismos.
- Se fortalecerán los trabajos en la generación de Insumos de Inteligencia que se comparten a los Clubes y Autoridades para la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas.
- Se buscará ante las autoridades correspondientes que la violencia en estadios pueda ser tipificada legalmente como delito grave para endurecer la legislación.
Medidas Internas (responsabilidad de la LIGA MX)
- Se han enviado recordatorios a los Clubes para que, conforme al Protocolo Interinstitucional de Seguridad, se remitan a todos los rijosos a Juzgados Cívicos y Ministerios Públicos instalados en los estadios.
- Los Clubes llevarán el seguimiento de las personas que alteren el orden. Todo aficionado desalojado deberá ser puesto a disposición de las autoridades, dependiendo el motivo.
- La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, quien observa y evalúa todos los reportes de los oficiales de partido, analizará y determinará lo conducente ante las faltas a los Protocolos de Seguridad que se realicen en los estadios para imponer sanciones ejemplares.
- Se impulsará en las siguientes jornada del torneo una campaña del futbol mexicano en contra de la violencia en los estadios para sensibilizar a los aficionados de generar entornos seguros y familiares.
Partidos de la Jornada 6 del Apertura 2025
Viernes 22 de agosto:
- FC Juárez vs Santos Laguna - 19:00 Hrs.
- Querétaro vs Atlético de San Luis - 19:00 Hrs.
- Tijuana vs Chivas - 21:00 Hrs.
Sábado 23 de agosto:
- León vs Pachuca - 17:00 Hrs.
- Monterrey vs Necaxa - 19:00 Hrs.
- Mazatlán vs Tigres - 19:00 Hrs.
- Cruz Azul vs Toluca - 21:05 Hrs.
Domingo 24 de agosto:
- Pumas vs Puebla - 17:00 Hrs.
- Atlas vs América - 19:05 Hrs.
