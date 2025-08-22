FMF y la Liga BBVA MX anuncian nuevas medidas de seguridad en los estadios

Luego de los hechos de violencia suscitados el pasado fin de semana durante la Fecha 5 del Apertura 2025 en el Universitario, Akron y Cuauhtémoc, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga BBVA MX han tomado nuevas medidas para resguardar la integridad de los aficionados, implementando nuevas medidas de control para reducir la violencia dentro y fuera de los inmuebles.

Para la Jornada 6, que arranca este viernes 22 de agosto, las medidas de seguridad se han incrementado dentro y fuera de los estadios para tener un mejor control, y que los aficionados tengan una mejor experiencia.

Medidas Externas (responsabilidad de autoridades policiales y ministeriales)



Se está coordinando con las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno redoblar los operativos que se implementan de manera conjunta con la LIGA MX, al exterior e interior de los estadios de futbol, y antes, durante y al término de los partidos, así como el incremento de personal en los mismos.

Se fortalecerán los trabajos en la generación de Insumos de Inteligencia que se comparten a los Clubes y Autoridades para la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas.

Se buscará ante las autoridades correspondientes que la violencia en estadios pueda ser tipificada legalmente como delito grave para endurecer la legislación.

Medidas Internas (responsabilidad de la LIGA MX)



Se han enviado recordatorios a los Clubes para que, conforme al Protocolo Interinstitucional de Seguridad, se remitan a todos los rijosos a Juzgados Cívicos y Ministerios Públicos instalados en los estadios.

Los Clubes llevarán el seguimiento de las personas que alteren el orden. Todo aficionado desalojado deberá ser puesto a disposición de las autoridades, dependiendo el motivo.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, quien observa y evalúa todos los reportes de los oficiales de partido, analizará y determinará lo conducente ante las faltas a los Protocolos de Seguridad que se realicen en los estadios para imponer sanciones ejemplares.

Se impulsará en las siguientes jornada del torneo una campaña del futbol mexicano en contra de la violencia en los estadios para sensibilizar a los aficionados de generar entornos seguros y familiares.

Partidos de la Jornada 6 del Apertura 2025

Viernes 22 de agosto:



FC Juárez vs Santos Laguna - 19:00 Hrs.

Querétaro vs Atlético de San Luis - 19:00 Hrs.

Tijuana vs Chivas - 21:00 Hrs.

Sábado 23 de agosto:



León vs Pachuca - 17:00 Hrs.

Monterrey vs Necaxa - 19:00 Hrs.

Mazatlán vs Tigres - 19:00 Hrs.

Cruz Azul vs Toluca - 21:05 Hrs.

Domingo 24 de agosto:



Pumas vs Puebla - 17:00 Hrs.

Atlas vs América - 19:05 Hrs.

