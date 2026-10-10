FMF anuncia un importante cambio en Selecciones Nacionales de México

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó este viernes 9 de octubre a Enrique Nieto Junco como el nuevo vicepresidente de Selecciones Nacionales de México por nombramiento del comisionado Mikel Arriola.

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Enrique Nieto Junco, nuevo vicepresidente de Selecciones Nacionales de México

En su nuevo puesto, Nieto Junco tendrá a su cargo la gestión deportiva, administrativa, de operaciones y competencias, además de ser el responsable de la unidad de negocio de las Selecciones Nacionales, en donde contará con una base de datos, análisis multidisciplinario, coordinación permanente con clubes y acompañamiento continuo con jugadores y jugadoras para la toma de decisiones y reportando directamente a Mikel Arriola y al presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega.

El nuevo vicepresidente continuará trabajando en su cargo como secretario general adjunto de la FMF en donde atenderá relaciones con Concacaf y FIFA y continuidad a las relaciones institucionales con Selecciones, confederaciones, federaciones y Soccer United Marketing (SUM).

Cabe señalar que Nieto Junco cuenta con 15 años de experiencia en la FMF, desde que se incorporó en el 2011 como ejecutivo de operaciones comercial, gerente de esa área, además de ocupar direcciones de operaciones internacionales, alianzas estratégicas y asuntos internacionales.

Enrique Nieto Junco, nuevo Vicepresidente de Selecciones Nacionales de México|Cortesía FMF

Estructura directiva de la FMF

Comisionado presidente de la FMF: Mikel Arriola

Presidente ejecutivo de la FMF: Ivar Sisniega

Vicepresidente de Selecciones Nacionales: Enrique Nieto Junco

Dirección de Selecciones Mayores Varoniles: Duilio Davino

Dirección de Selecciones Femeniles: Andrea Rodebaugh

Dirección de Selecciones Menores: Andrés Lillini

Presidente de la Liga MX: Francisco Iturbide Cera

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