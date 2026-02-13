La FMF rinde homenaje a Rafael del Castillo Ruiz, ex presidente de la Federación Mexicana de Futbol

En las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en la ciudad de Toluca en el Estado de México en una sesión solemne el Comité Ejecutivo el rindió un homenaje al Dr Rafael del Castillo Ruiz por la extensa trayectoria que tuvo, en la cual apartó liderazgo al desarrollado del futbol mexicano.

En un episodio más de los homenajes a los ex dirigentes, la FMF reveló su retrato en el Salón de Presidentes y entregó a su familia una réplica, además de un jersey personalizado y una fotografía emblemática de su mandato.

FMF rinde homenaje a Rafael del Castillo Ruiz

En los setenta del Castillo Ruiz tomó un cargo al interior de la Federación Mexicana de Futbol, en donde estuvo al frente de la Comisión Disciplinaria, además fue Secretario General y posteriormente Presidente de la FMF de 1980 a 1988, esto fue gracias a que recibió el apoyo de la mayoría de los clubes y grupos que formaban el futbol nacional.

“Hace un mes iniciamos con los reconocimientos a los expresidentes de la Federación Mexicana de Futbol. Nuestra Federación nació hace casi 100 años, apenas dos años después que el Banco de México. No estamos en estas instalaciones por casualidad; estamos aquí porque hubo presidentes que confiaron, institucionalizaron y sentaron las bases. Les tocaron épocas muy distintas, pero todos generaron hitos en la construcción de esta Federación”, comentó el actual presidente de la Federación Mexicana de Futbol Mikel Arriola en relación al señor Rafael del Castillo Ruiz y su trayectoria en dicha organización.

FMF homenajea a Rafael del Castillo|FMF

Entre los presentes y representando al señor Rafael del Castillo Ruiz estuvieron su esposa, María Teresa Torre de Mer Colmer; sus hijos, Rafael y Andrea; su yerno Daniel Majewski Trillas; así como sus nietos y amigos cercanos y el tres veces ganador del Premio Nacional del Deporte, Daniel Aceves.

“Mi padre está hoy delicado de salud, pero queremos agradecer de todo corazón que se le haga este reconocimiento en vida. Nos conmueve profundamente y jamás olvidaremos este homenaje a la trayectoria de un destacado directivo, hombre de bien y maestro de generaciones enteras, que pudo servir donde más amaba: en su queridísima Federación Mexicana de Futbol”, confesó Rafael del Castillo Torre de Mer sobre el homenaje que está recibiendo su papá.

