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FMF y Portugal firman acuerdo para tener partidos entre ambas Selecciones y más

La Federación Mexicana de Fubtol y la Federación Portuguesa firmaron un acuerdo para la cooperación bilateral en materia de desarrollo deportivo y profesional

FMF Portugal méxico

Escrito por: Iván Vilchis

Este sábado 28 de marzo del 2026, previo al México vs Portugal, la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que logró firmar un acuerdo con la Federación Portuguesa en el que se tendrá una cooperación bilateral en el desarrollo deportivo y profesional.

El acuerdo fue firmado entre Mikel Arriola y Pedro Proença presidente de la Federación Portuguesa con la finalidad de planear, desarrollar y ejecutar actividades para el intercambio de conocimiento y mejores prácticas

"La Federación Mexicana de Futbol (FMF) firmó esta mañana, en el marco del partido de preparación entre la Selección Nacional de México y Portugal, un Memorando de Entendimiento con la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), cuyo objetivo es el de fortalecer la cooperación bilateral en materia de desarrollo deportivo y profesional para permitir el impulso del futbol en ambos países.
El acuerdo fue firmado por el Comisionado de la FMF, Mikel Arriola y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol.
Este documento define en un marco general la colaboración por medio de la cual se podrá planear, desarrollar y ejecutar actividades orientadas en el intercambio de conocimiento y mejores prácticas".

Los objetivos del acuerdo entre México y Portugal

Con el acuerdo firmado, sus objetivos son poder capacitar a entrenadores y árbitros, colaboración en temas de arbitraje, partidos entre diferentes categorías de ambas selecciones y cooperación en temas de futbol

Los objetivos que dieron a conocer son:

  • "Programas de capacitación para entrenadores y árbitros
  • Colaboración en temas de arbitraje
  • Visitas técnicas por parte de delegaciones de ambos países
  • Partidos entre las diferentes categorías de ambas Selecciones
  • Cooperación en temas relacionados con el futbol."
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