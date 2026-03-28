FMF y Portugal firman acuerdo para tener partidos entre ambas Selecciones y más

Este sábado 28 de marzo del 2026, previo al México vs Portugal, la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que logró firmar un acuerdo con la Federación Portuguesa en el que se tendrá una cooperación bilateral en el desarrollo deportivo y profesional.

Las Federaciones de Futbol de México y Portugal firman Acuerdo de Cooperación. pic.twitter.com/N1F1R5h4vk — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) March 28, 2026

El acuerdo fue firmado entre Mikel Arriola y Pedro Proença presidente de la Federación Portuguesa con la finalidad de planear, desarrollar y ejecutar actividades para el intercambio de conocimiento y mejores prácticas

"La Federación Mexicana de Futbol (FMF) firmó esta mañana, en el marco del partido de preparación entre la Selección Nacional de México y Portugal, un Memorando de Entendimiento con la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), cuyo objetivo es el de fortalecer la cooperación bilateral en materia de desarrollo deportivo y profesional para permitir el impulso del futbol en ambos países.

El acuerdo fue firmado por el Comisionado de la FMF, Mikel Arriola y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol.

Este documento define en un marco general la colaboración por medio de la cual se podrá planear, desarrollar y ejecutar actividades orientadas en el intercambio de conocimiento y mejores prácticas".

Los objetivos del acuerdo entre México y Portugal

Con el acuerdo firmado, sus objetivos son poder capacitar a entrenadores y árbitros, colaboración en temas de arbitraje, partidos entre diferentes categorías de ambas selecciones y cooperación en temas de futbol

Los objetivos que dieron a conocer son:

