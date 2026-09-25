ÚLTIMA HORA: Así arrancará Checo Pérez en Azerbaiyán y hay una señal que sorprende

El piloto mexicano Checo Pérez arrancará en la posición 19 en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, tras quedar eliminado en la Q1 de la clasificación este viernes 25 de septiembre con un tiempo de 1:46.658 en su primer intento sin poder mejorar su registro.

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Checo Pérez arrancará en la posición 19 del GP de Azerbaiyán

Los pilotos de Cadillac, Checo Pérez y Valtteri Bottas, serán 19 y 20 en la parrilla de salida, respectivamente, del Gran Premio de Azerbaiyán que se correrá este sábado 26 de septiembre en el circuito callejero de Bakú.

Pérez tuvo complicaciones durante su tiempo en pista al encontrarse con el McLaren de Oscar Piastri que realizaba su vuelta rápida y no poder mejorar su tiempo inicial.

El mexicano recibió una notificación para presentarse con los comisarios de la FIA, junto con su representante de Cadillac, por una presunta infracción al reglamento de la Fórmula 1 ante un impedimento con el McLaren de Piastri en la Q1 entre las curvas 19 y 20.

Los de Cadillac solo saldrán antes que el equipo de Aston Martin conformado por Fernando Alonso y Lance Stroll quienes fueron penalizados por montar nuevos elementos a su unidad de potencia.

Sin embargo, el mexicano se enfrentará al circuito en el que mejores resultados ha obtenido tras haber conquistado la carrera en las temporadas 2021 y 2023 y sumar cuatro podios a lo largo de su trayectoria como piloto de Fórmula 1, por lo que podría mejorar su posición final.

Checo Pérez conduce su Cadillac en el Circuito Callejero de Azerbaiyán|Jakub Porzycki/REUTERS

Resultados de Checo Pérez en el GP de Azerbaiyán

2017 | Force India - No terminó

2018 | Force India - Tercer lugar

2019 | Racing Point - Sexto lugar

2021 | Red Bull - PRIMER LUGAR

2022 | Red Bull - Segundo lugar

2023 | Red Bull - PRIMER LUGAR

2024 | Red Bull - No terminó

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