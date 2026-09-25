Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

ÚLTIMA HORA: Así arrancará Checo Pérez en Azerbaiyán y hay una señal que sorprende

Checo Pérez competirá en una de las pistas donde ya ha ganado antes

Checo Pérez conduce su Cadillac en Azerbaiyán
Checo Pérez conduce su Cadillac en Azerbaiyán|Ramil Sitdikov/REUTERS

Escrito por: Francisco Fernández

El piloto mexicano Checo Pérez arrancará en la posición 19 en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, tras quedar eliminado en la Q1 de la clasificación este viernes 25 de septiembre con un tiempo de 1:46.658 en su primer intento sin poder mejorar su registro.

Te puede interesar: ¿Pumas dejó de ser un GRANDE de la Liga BBVA MX? es superado en este rubro por Puebla y Querétaro

RESUMEN | La Franja del Puebla y los Potros de Hierro del Atlante nos regalaron partidazo en el Cuauhtémoc

Checo Pérez arrancará en la posición 19 del GP de Azerbaiyán

Los pilotos de Cadillac, Checo Pérez y Valtteri Bottas, serán 19 y 20 en la parrilla de salida, respectivamente, del Gran Premio de Azerbaiyán que se correrá este sábado 26 de septiembre en el circuito callejero de Bakú.

Pérez tuvo complicaciones durante su tiempo en pista al encontrarse con el McLaren de Oscar Piastri que realizaba su vuelta rápida y no poder mejorar su tiempo inicial.

El mexicano recibió una notificación para presentarse con los comisarios de la FIA, junto con su representante de Cadillac, por una presunta infracción al reglamento de la Fórmula 1 ante un impedimento con el McLaren de Piastri en la Q1 entre las curvas 19 y 20.

Los de Cadillac solo saldrán antes que el equipo de Aston Martin conformado por Fernando Alonso y Lance Stroll quienes fueron penalizados por montar nuevos elementos a su unidad de potencia.

Sin embargo, el mexicano se enfrentará al circuito en el que mejores resultados ha obtenido tras haber conquistado la carrera en las temporadas 2021 y 2023 y sumar cuatro podios a lo largo de su trayectoria como piloto de Fórmula 1, por lo que podría mejorar su posición final.

Checo Pérez conduce su Cadillac en el Circuito Callejero de Azerbaiyán
Checo Pérez conduce su Cadillac en el Circuito Callejero de Azerbaiyán|Jakub Porzycki/REUTERS

Resultados de Checo Pérez en el GP de Azerbaiyán

  • 2017 | Force India - No terminó
  • 2018 | Force India - Tercer lugar
  • 2019 | Racing Point - Sexto lugar
  • 2021 | Red Bull - PRIMER LUGAR
  • 2022 | Red Bull - Segundo lugar
  • 2023 | Red Bull - PRIMER LUGAR
  • 2024 | Red Bull - No terminó

Te puede interesar: 5 partidos que NO te puedes PERDER el fin de semana del 25 al 27 de septiembre | Horarios y dónde ver

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
COBERTURA MEX VS COL EN VIVO.png

Live Nocturno desde Baltimore | Selección Mexicana

7:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
LIVE PREVIO FECHA.png

LIVE PREVIO México vs Colombia | Seleccion Mexicana

5:45 p. m.
26 SEP
MÉXICO VS COLOMBIA FECHA.png

México vs Colombia | Selección Mexicana

6:47 p. m.
26 SEP
BORREGOS MYT VS PUMAS CU FECHA

ONEFA|Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

7:20 p. m.
26 SEP
TIGRES VS PUEBLA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Puebla EN VIVO

9:05 p. m.
26 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |'Popeye’ Aguillón vs Adriano Sayu

11:11 p. m.
26 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
28 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
28 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
28 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
28 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
28 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
29 SEP