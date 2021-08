La Fiesta llega a Fortnite con J Balvin

J Balvin se une a la Serie de Ídolos en Fortnite y con esto las colaboraciones de Epic Games continúan en la industria musical. El cantante colombiano José Balvin dio a conocer a través de sus redes sociales la noticia.

Vamos a llevar la cultura latina donde no habíamos llegado antes !! LATINO GANG !! La Marca. El negocio socio @FortniteGame… si eres LATINO GANG pon tu bandera y si apoyas nuestra cultura también pon tu bandera⚡️🌍🌏🌍🌏⭐️ todo somos LATINO GANG!! pic.twitter.com/HDlCoy5FYU — J BALVIN (@JBALVIN) August 23, 2021

El año pasado tuvo la oportunidad de estar en la Pesadilla antes de la tempestad y ahora nuevamente tendrá participación en Fortnite. El conjunto de J Balvin incluye un atuendo, estilo Balvin Energía, atuendo pesadilla descerebrada Balvin esqueleto, mochila retro real, un pico real, planeador tabla de Balvin y gesto en la fiesta.

Te puede interesar: Paulo Dybala es convocado a la Selección Argentina

Podrás disfrutar las recompensas exclusivas con temática de J Balvin en la Copa que se realizará el martes 24 de agosto, antes de que lleguen a las tiendas oficiales de Epic Games, donde todo estará disponible a partir del 27 de agosto a las 02:00 hrs.

Epic Games

Obtén los objetos de forma individual

La página de Epic Games dio a conocer que no sólo podrás disfrutar del lote de los accesorios, también los jugadores podrán adquirir los objetos de J Balvin de manera individual. Además podrás elegir el gesto de In Da Party, música de la canción “In Da Getto” de J Balvin y Skrillex.

¿Cuándo estará disponible?

A partir del 26 de agosto al 9 de septiembre podrás disfrutar la experiencia “La Fiesta” que está inspirada en J Balvin, la cual fue creada por un miembro de la comunidad Iscariote. Además también podrás disfrutar “La Familia”que estará disponible del 24 al 31 de agosto.

Te puede interesar: Jaime Lozano se despide oficialmente de Selección Nacional

Este tipo de experiencias nos sumergen hasta en el más mínimo detalle de lo que es la esencia del artista, desde las recreaciones gigantes, los minijuegos y además cambios climáticos llenos de vida y color. Se tienen las expectativas muy altas de lo que será el evento con el famoso cantante colombiano, J Balvin.