Así fue el forzado retiro de Paola Badosa frente Azarenka

Desde el comienzo de la semana, Paola Badosa venía arrastrando problemas físicos. La mejor sembrada en el Guadalajara Open no pudo hacer mucho en su debut y se tuvo que retirar tras perder el primer set ante Victoria Azarenka en la segunda ronda.

“Siento mucho no poder continuar. Llevo días muy enferma y he intentado por todas las formas recuperarme. Me voy triste, porque me hacía mucha ilusión estar aquí", comentó la tenista española.

Renata Zarazúa gana en Roland Garros

Guadalajara fue el lugar donde Badosa vivió una de sus mejores experiencia en 2021, debutando en unas WTA Finals y empapándose de todo el cariño que siempre le ofrece el pueblo mexicano. Pero esta noche no había hueco para una sonrisa, quizá porque enfrente le esperaba una rival de altura, también porque el objetivo de sacar ese billete a Texas le exigía alcanzar como mínimo las semifinales, o sencillamente es que no se encontraba bien de salud.

Un tira adhesiva en su nariz nos hacía imaginarnos un posible resfriado, algo interno que se volvió también externo cuando la vimos golpear la bola y llegar medio segundo tarde a cada tiro.

De esta manera, se dio el triunfo de Azarenka

La doble campeona del Australian Open en 2012 y 2013, aprovechó que su rival se encontraba visiblemente afectada por malestares físicos, para imponer condiciones en los 30 minutos que duró en partido.

Desde un inicio, Badosa evidenció que no estaba en condiciones, al perder su saque en dos ocasiones para irse abajo 0-4. Aunque logró ganar dos games, Azarenka sentenció el set con su servicio para el 6-2. En ese instante, la española, número 8 del mundo, informó a la juez de silla que no seguiría en el partido, por lo que abandonó la cancha del estadio Akron ante el asombro de los cientos de aficionados que se dieron cita.