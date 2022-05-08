FOTOS: Canelo Álvarez cae ante Dmitry Bivol
Dmitry Bivol logró conservar su cetro de peso semicompleto ante Canelo Álvarez al derrotar al mexicano por decisión unánime.
MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM/MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM |
Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
Saul -Canelo- Alvarez (MEX) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM/MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM |
(L-R), Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Dmitry Bivol (RUS) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
(I-D), Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y Dmitry Bivol (RUS) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM/MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM |
Dmitry Bivol (RUS) wins the fight by points 115-113 to Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
Dmitry Bivol (RUS) gana la pelea por puntos 115-113 a Saul -Canelo- Alvarez (MEX) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
Adrian Macias/Adrian Macias |
(L-R), Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Dmitry Bivol (RUS) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
(I-D), Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y Dmitry Bivol (RUS) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
Adrian Macias/Adrian Macias |
(L-R), Dmitry Bivol (RUS) and Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
(I-D), Dmitry Bivol (RUS) and Saul -Canelo- Alvarez (MEX) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
Adrian Macias/Adrian Macias |
(L-R), Dmitry Bivol (RUS) and Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
(I-D), Dmitry Bivol (RUS) y Saul -Canelo- Alvarez (MEX) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM/MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM |
(L-R), Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Dmitry Bivol (RUS) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
(I-D), Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y Dmitry Bivol (RUS) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM/MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM |
Mike Tayson before the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship against Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Dmitry Bivol (RUS) , at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
Mike Tayson previo a la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado entre Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Dmitry Bivol (RUS) , en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
Adrian Macias/Adrian Macias |
Carin Leon Mexican Singer before the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship against Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Dmitry Bivol (RUS) , at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
Carin Leon canta el Himno Nacional de Mexico previo a la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado entre Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Dmitry Bivol (RUS) , en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM/MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM |
(L-R), Dmitry Bivol (RUS) and Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
(I-D), Dmitry Bivol (RUS) y Saul -Canelo- Alvarez (MEX) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
Al Bello/Getty Images | .
Al Bello/Getty Images | .
Mexsport | .
Mexsport | .
Al Bello/Getty Images | .
Al Bello/Getty Images | .
Al Bello/Getty Images | .
Al Bello/Getty Images | .
Al Bello/Getty Images | .
Mexsport | .
Mexsport | .
Adrian Macias/Adrian Macias | .
Julio Diaz/Julio Diaz | .
Mexsport | .
Canelo Álvarez cayó en una pelea a 12 rounds ante el ruso Dmitry Bivol, en Las Vegas por decisión unánime, con lo que el campeón de pesos semicompletos logró retener su título de la Asociación Mundial de Boxeo.
Bivol se impuso por 115-113 en las tres tarjetas en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, y mantuvo el invicto en su carrera con 20 triunfos, 11 por la vía rápida; Álvarez tiene ahora 57 victorias, 39 por nocaut, dos empates y dos derrotas.
La crónica de la pelea de Canelo contra Bivol
Desde el primer episodio, Bivol aprovechó su estatura de 1.83 metros, 10 centímetros más que Álvarez, para mantenerlo a distancia con un consistente ‘jab’ que limitó al campeón en los supermedianos.
En el segundo rollo, Canelo logró acorralar al ruso contra las cuerdas, y con grandes combinaciones lo fue castigando, pero Bivol respondió con su defensa y su corpulencia.
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Dmitry retomó la iniciativa en el cuarto, una y otra vez el ‘jab’ y con combinaciones dominó a Álvarez.
En el quinto episodio, Saúl buscó entrar a la corta distancia, pero la estrategia no funcionó y la balanza se inclinaba hacia la mitad del duelo a favor del ruso Bivol.
Bivol mantuvo el ritmo, volvió a conectar a Saúl en el centro del ring y exhibió movilidad que lo alejó de los ataques del mejor libra por libra del mundo, al que castigo con repeticiones de ‘jab’ y volados de derecha, fue otro episodio que favoreció al monarca.
El séptimo abrió con intercambios. Dmitry exhibió su buena condición física, en tanto que el ascenso de división orillaron a Canelo a apartarse y tomar un respiro.
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El tiempo transcurrió y los rounds presentaban situaciones similares, aunque la afición se volcaba en apoyo para Canelo por cómo transcurría el combate de semicompletos.
En el último episodio ‘Canelo’ se lanzó valiente al ataque, pero el monarca no inmutó y respondió, sabiendo que en las tarjetas podría decantarse la victoria a su favor.
MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM/MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM |
Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
Saul -Canelo- Alvarez (MEX) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM/MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM |
(L-R), Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Dmitry Bivol (RUS) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
(I-D), Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y Dmitry Bivol (RUS) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM/MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM |
Dmitry Bivol (RUS) wins the fight by points 115-113 to Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
Dmitry Bivol (RUS) gana la pelea por puntos 115-113 a Saul -Canelo- Alvarez (MEX) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
Adrian Macias/Adrian Macias |
(L-R), Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Dmitry Bivol (RUS) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
(I-D), Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y Dmitry Bivol (RUS) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
Adrian Macias/Adrian Macias |
(L-R), Dmitry Bivol (RUS) and Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
(I-D), Dmitry Bivol (RUS) and Saul -Canelo- Alvarez (MEX) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
Adrian Macias/Adrian Macias |
(L-R), Dmitry Bivol (RUS) and Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
(I-D), Dmitry Bivol (RUS) y Saul -Canelo- Alvarez (MEX) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM/MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM |
(L-R), Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Dmitry Bivol (RUS) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
(I-D), Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y Dmitry Bivol (RUS) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM/MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM |
Mike Tayson before the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship against Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Dmitry Bivol (RUS) , at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
Mike Tayson previo a la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado entre Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Dmitry Bivol (RUS) , en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
Adrian Macias/Adrian Macias |
Carin Leon Mexican Singer before the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship against Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Dmitry Bivol (RUS) , at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
Carin Leon canta el Himno Nacional de Mexico previo a la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado entre Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Dmitry Bivol (RUS) , en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM/MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM |
(L-R), Dmitry Bivol (RUS) and Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.
(I-D), Dmitry Bivol (RUS) y Saul -Canelo- Alvarez (MEX) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.
Al Bello/Getty Images | .
Al Bello/Getty Images | .
Mexsport | .
Mexsport | .
Al Bello/Getty Images | .
Al Bello/Getty Images | .
Al Bello/Getty Images | .
Al Bello/Getty Images | .
Al Bello/Getty Images | .
Mexsport | .
Mexsport | .
Adrian Macias/Adrian Macias | .
Julio Diaz/Julio Diaz | .
Mexsport | .