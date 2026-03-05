Tras fracasar en la Liga BBVA MX, técnico es presentado en gigante de América

La espera llegó a su final, luego de la salida de Marcelo Gallardo, Eduardo Coudet fue presentado de forma oficial como el nuevo entrenador de River Plate, el estratega llega en medio de una fuerte polémica en el futbol español, donde rescindió su contrato con el Alavés.

El estratega argentino se mostró muy ilusionado por estar al frente de uno de los equipos más importantes del futbol argentino, en su presentación aprovechó para mandar un mensaje a los aficionados del River Plate.

Lo primero que le digo a los hinchas es unidad. Necesitamos unión, estar juntos. A nivel futbolístico, para que se genere la salida de un entrenador como Marcelo quiere decir que la cosa no se puso fácil, pero creo en una recuperación, en tratar de que sea con inmediatez y para eso necesitamos la ayuda del mensaje al hincha

También habló del estilo de juego que busca imponer en el equipo, todo esto con el objetivo de que River Plate sea un equipo protagonista.

Desde lo futbolístico, si bien conocen el ADN de mis equipos, va muy de la mano del hincha del club, de seguramente tratar de tener un equipo protagonista, que como lo pide la historia de este club

¿Cómo le fue a Eduardo Coudet durante su pasó por México?

A lo largo de su carrera, Eduardo Coudet ha estado al frente de varios equipos, pasando por Atlético Mineiro, Rosario Central, Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo, Alavés y Racing, donde ha ganado sus únicos dos títulos como técnico.

El segundo equipo al que comandó Eduardo Coudet, fueron los Xolos de Tijuana de la Liga BBVA MX, donde dirigió un total de 23 partidos en el año 2017, sin lograr nada importante.

