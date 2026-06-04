¿Salida justa? Los fracasos de André Jardine con el América

El pasado miércoles 3 de junio del 2026, se confirmó la salida de André Jardine del América luego de conseguirle seis títulos al equipo. El club confirmó la salida del brasileño con un comunicado en el que detalló los títulos que consiguió con el equipo. Explicó que la decisión fue de mutuo acuerdo pero el equipo reconoce su dedicación hacia el club.

"El estratega brasileño obtuvo seis campeonatos con las Águilas, entre ellos, un histórico Tricampeonato de la Liga MX.

El Club América informa que, después de diversas reuniones con André Jardine, el Club y el estratega acordaron, de mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas.

El Club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el Director Técnico más triunfador del Club, tras levantar seis títulos en sus primeros 100 partidos, entre ellos, un histórico Tricampeonato de la Liga MX".

André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

A pesar de tener varios títulos en el equipo, Jardine arrastra diferentes fracasos dentro de la institución que pudieron influir para su salida.

Los fracasos de André Jardine en el América

André Jardine tuvo varos fracasos con el América. A pesar de conseguir seis títulos para el club, perdió diferentes torneos claves. Jardine no logró triunfar en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup, quedó fuera en el Mundial de Clubes 2025 y quedó eliminado en los últimos tres torneos de la Liga BBVA MX.

Los torneos en los que fracasó Jardine:

Leagues Cup: No logró competir por el título, en algunas ediciones con eliminaciones tempranas.

Concachampions: Múltiples eliminaciones, incluyendo una ante Cruz Azul que cortó el camino al Mundial de Clubes.

Playoff para el Mundial de Clubes 2025: Derrota ante LAFC que sumó otro fracaso internacional.