Lewandowski le quita el primer puesto a Francia y Mbappé

Sin despejar dudas, tirando más de épica que de fútbol en los últimos compases y cediendo ante una selección inferior, Francia no hizo bueno el tanto inicial desde los once metros de Kylian Mbappé y acabó empatando, y accediendo a octavos como segunda del Grupo D, ante la eliminada Polonia (1-1) de Robert Lewandowski, autor del tanto del empate, también desde los once metros.

En un duelo desde el punto de penalti, fue Lewandowski el que amargó la fiesta de Mbappé. Ambos en su regreso al once por lesión, fueron los líderes del ataque de sus combinados, pero fue el jugador del Barcelona el que, en el regreso a la que un día fue su casa, acabó más feliz. Despidió a su selección de la Eurocopa con un punto y la dotó de dignidad tras un torneo nefasto. Además, agrandó el nubarrón que se cierne sobre una Francia con más dudas que certezas.

Desesperante en el inicio del partido, por momentos a merced de una Polonia eliminada que llegó al duelo sin haber puntuado y que no le quitó la cara al partido en momento alguno, pero cada vez más incisiva con el paso de los minutos, desgastando poco a poco la resistencia de los polacos, pero de nuevo incapaz de cerrar su victoria.

Ahora la selección francesa enfrentará al segundo lugar del Grupo E que saldrá de Bélgica, Eslovaquia, Rumania o Ucrania.

PREVIO

Todo está por definirse en la última jornada del Grupo D en la Eurocopa 2024, ya que los tres primeros están separados por sólo un punto en la clasificación. Con cuatro puntos y sabiendo que un empate será suficiente para asegurar un lugar en los octavos de final, Francia está en una buena posición en lo que respecta a avanzar, pero como terminar primero ofrece teóricamente una ruta más fácil a través de las etapas de eliminación directa, sin duda que el cuadro galo debe estar lamentándose de no haber vencido a su rival más cercano, Países Bajos, el viernes (E 0-0).

Acumular aún más miseria a Francia en el último día no sería más que un premio de consolación para Polonia, que ya está eliminada de la competición. La falta de tiempo de acción para el goleador y poseedor del récord de apariciones con la selección, Robert Lewandowski, no ha ayudado a su causa, pero han sido los colapsos en la segunda mitad los que han resultado fatales para Polonia en el Grupo D, ya que sufrió sus dos derrotas luego de encajar goles después del minuto 60 en cada ocasión.

