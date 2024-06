Países Bajos vs Austria: Fecha y horario en México para ver en vivo | Euro 2024 | Fase de Grupos

Las selecciones de Países Bajos y de Austria se enfrentan en la última jornada de la fase de grupos de la Euro 2024, en un partido en el que los neerlandeses buscan pelear el primer puesto, mientras que Austria procurará asegurarse, al menos, la clasificación como segundo a la siguiente ronda.

Austria aspira incluso a un primer lugar en caso de vencer al equipo dirigido por Ronald Koeman, siempre y cuando Polonia, ya eliminada, le arrebate algunos puntos a una de las favoritas del certamen, la Francia de Didier Deschamps.

Resumen: Brasil 0-0 Costa Rica | Fase de Grupos de la Copa América 2024

Sin embargo, el lógico favorito es el equipo de los Países Bajos, por su historia y por la prometedora plantilla que presume. No obstante, no todo ha sido miel sobre hojuelas en este torneo. Ante Francia no marcaron, sumaron un punto, y ante Polonia les costó mucho trabajo llevarse los tres puntos, por lo que este partido será la confirmación de que hay un equipo sólido, o lo contrario, le generación de más dudas sobre sus capacidades.

“Tenemos cuatro puntos, pero queremos ganar este partido. Sabemos lo que significa ser primeros de grupos. Los austriacos presionan más alto que los franceses. Tenemos que tener seguridad con la pelota y mostrar que somos el mejor equipo”, dijo el delantero Cody Gakpo.

Te puede interesar: Lo que necesitan las selecciones del Grupo D para avanzar a octavos de final EURO 2024

Por otra parte, cabe mencionar que Austria no contará con uno de sus mejores elementos. El entrenador Ralf Rangnick tendrá que prescindir del central Gernot Trauner por problemas musculares y esto podría significar que Kevin Danso vuelva a la formación titular.

Horario en México del partido Países Bajos-Austria

El partido entre Países Bajos y Austria se llevará a cabo este martes 25 de junio en punto de las 10AM, tiempo del centro de México, y podrás seguir toda la cobertura en vivo a través de nuestro sitio web aztecadeportes.com, y todas nuestras plataformas digitales.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá EN VIVO el México vs Venezuela de la Copa América 2024