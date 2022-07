Freddie Roach y Nacho Beristáin, se vuelven a encontrar

Pleito electrizante es el que se avecina entre el filipino Mark Magsayo y el mexicano Rey Vargas este sábado 9 de julio, en la que destaca también el nuevo encuentro de dos entrenadores de alto prestigio como lo son Freddie Roach y Nacho Beristían.

Magsayo llega como el campeón reinante en los pesos pluma, por el Consejo Mundial de Boxeo y Rey Vargas busca quitarle el título y de paso “arrancarle la cabeza” , cada uno guiado por estos entrenadores con etiqueta ya de leyendas.

Magsayo y Rey Vargas, le dan importancia a los grandes entrenadores

En la semana de la pelea, uno de los temas que rodeó la conversación, fueron las esquinas, compuestas por Roach y Beristáin , destacando el campeón todo lo aprendido por el ex entrenador de Manny Pacquiao .

“He aprendido tanto junto a Freddie Roach en el Wild Card Gym. Me he convertido en un golpeador mucho más preciso bajo la tutela de un coach legendario como Freddie. Es un alivio saber que ellos me respaldan y que sacan lo mejor de mí como boxeador” , destacó Magsayo.

Por su parte, Rey Vargas sacó a relucir lo que significa estar con Nacho Beristían en el Gimnasio Romanza.

“Con Don Nacho (Beristáin) llevó mucho tiempo. También con mi papá. Somos un conjunto desde que yo empecé en el boxeo profesional, él me conoce bien y yo a él. cómo digo yo, Don Nacho es ‘un viejo lobo de mar’. Él sabe qué tipo de boxeador soy, y yo qué tipo de entrenador es él. Me conoce a la perfección dentro del ring tras todos estos años trabajando juntos”.

Manny Pacquiao vs Juan Manuel Márquez, la gran rivalidad de Roach y Beristáin

En la historia del boxeo, las cuatro peleas de Pacquiao y Márquez ocupan un lugar especial, y detrás de esta historia estaban Roach y Beristáin, en la que se definió todo con un nocaut que buscó el mexicano, guiado por el preparador veterano.