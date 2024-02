Frenkie de Jong hace historia con su gol en el Barcelona

El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong marcó el gol 11.000 en la historia del equipo del Barcelona en el triunfo de 4-0 ante el Getafe en partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga española.

“Me lo han dicho al final del partido (lo del tanto 11.000) y está bien que, cuando meta un gol, que sea histórico”, manifestó sonriente a la prensa española.



Frenkie de Jong anota el 3-0 de la marca ante Getafe

Frenkie de Jong, autor del 3-0, explicó que la clave del triunfo de la escuadra azulgrana fue leer la defensa adelantada del conjunto madrileño.

“Ellos querían apretarnos alto y, muchas veces, dejaban uno contra uno también. Teníamos bastante espacio detrás de la defensa y había que aprovecharlo para generar ocasiones”, señaló.

Pese a todo, De Jong se mostró autocrítico, porque no pudo filtrar a sus compañeros todos los pases que hubiera querido: “No ha sido mi mejor día en los pases. Creo que no he estado bien con la pelota”.

Luego del buen juego y el contundente triunfo, el centrocampista del Barcelona considera que, el equipo todavía no debe dar LaLiga por perdida.

“Tenemos que pelear hasta el final. No depende de nosotros ahora, pero tenemos que seguir ganando partidos y ya veremos hasta donde podemos llegar”, finalizó.

A Raphinha no le preocupa la competencia con Lamine Yamal

Por su parte el delantero del Barcelona Rafael Dias ‘Raphinha’, que este sábado marcó un gol y dio una asistencia en la victoria culé, afirmó que no le preocupa la competencia con Lamine Yamal, hoy suplente, sino que es algo positivo que les hace mejorar a ambos.

“No me preocupa. Competir con Lamine es un privilegio, porque va a ser un jugador de alto nivel, de los mejores. La competencia nos hace mejores a los dos, querer evolucionar más. En un equipo como el Barcelona hay que tener siempre esta competencia”, afirmó el jugador brasileño en declaraciones a la prensa.

En su regreso a la titularidad, Raphinha admitió que “volver al once de esta manera, marcando y asistiendo, es importante”, si bien subrayó que lo primero es “la victoria del equipo” que les mantiene “vivos” en la lucha por el título de LaLiga, un objetivo para el que la clave será “pensar siempre en el próximo partido”.