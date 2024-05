Un frustrado Checo Pérez habla sobre el accidente y su caída en el campeonato

Frustrante fin de semana para el piloto mexicano Checo Pérez (Red Bull) en el Gran Premio de Mónaco, octavo de la temporada 2024 de la Fórmula 1, luego que este sábado fuera eliminado en la Q1 de la clasificación para tener que comenzar la competencia en el lugar 18 de la parrilla de salida, antepenúltimo de la carrera.

Y este domingo, en la subida desde Santa Devota al Casino, Magnussen embistió por detrás al RB20 del mexicano, que a su vez tocó el Haas de Hülkenberg. El coche de Checo, subcampeón del mundo el año pasado y que afrontaba la carrera en el tercer puesto del Mundial, quedó completamente destrozado, aunque el piloto azteca salió del mismo por su propio pie y se encuentra bien, al igual que los dos integrantes de la escudería Haas.

“Fue muy duro el impacto, solo me pegué un poco en el codo. Fuera de ello, muy frustrante terminar la carrera así de temprano y con tanto daño en el auto. Creo que era muy innecesario. No había a donde ir por parte de Kevin, nunca pensé que iba a quedarse a fondo, ya que solo había el muro y mi auto. Ni siquiera tenía su llanta delantera cerca, ni el auto... entonces, un poco frustrante porque era demasiado innecesario en esos momentos (...) Había que tomarse las cosas con calma en esos momentos, no había nada que alcanzar. Sabemos que poner dos autos en Mónaco siempre es difícil”, declaró Checo Pérez poco después del percance en el circuito monegasco.

la FIA no investigó el accidente de Checo Pérez

El piloto mexicano se encuentra molesto con los dirigentes de la FIA ya que no hicieron ninguna investigación sobre el accidente.

“Me pareció increíble que no hubiera investigación, en tres minutos tomaron la decisión de no investigarlo cuando fue un accidente tan fuerte, tan grande. Es muy frustrante para todo el equipo porque un accidente así yo creo que se tenía que haber investigado y es muy claro... si al final del muro hay pasto, hubiera terminado solo en el pasto sin haberme tocado. No había ninguna necesidad de mantener a fondo. Yo creo que no quería ceder la posición con Hulkenberg. Al final, fue un impacto muy fuerte y totalmente innecesario”.

Checo Pérez cae al quinto puesto del campeonato

Con este pésimo resultado para Checo, el piloto de Red Bull es rebasado por Lando Norris (McLaren) y Carlos Sainz (Ferrari) en el campeonato de pilotos cayendo al quinto puesto buscando recuperarse en el Gran Premio de Canadá que se llevará a cabo del 7 al 9 de junio en el circuito Gilles-Villeneuve.